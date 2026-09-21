Dubbele dreun voor Memphis Depay: penalty gemist én gepasseerd door Xavi

Tekst: Evelien Berkemeijer

Memphis Depay heeft een pijnlijke periode achter de rug. Met Corinthians werd hij uitgeschakeld in de kwartfinale van de Copa Libertadores na een gemiste penalty. Bovendien ontbreekt hij in de eerste Oranje-selectie van Xavi Hernández.

Corinthians begon aan de return tegen Estudiantes na het 1-1-gelijkspel van vorige week in Argentinië. Memphis Depay kon ondanks de ophef rond zijn middelvingergebaar in die wedstrijd gewoon in actie komen. Estudiantes had bij de CONMEBOL aangedrongen op een schorsing van de aanvaller.

Fatale misser in blessuretijd

Vlak voor tijd zette Alexis Castro Estudiantes op een 0-1-voorsprong. Diezelfde Castro was tijdens de heenwedstrijd eveneens trefzeker geweest. Diep in blessuretijd kreeg Corinthians na hands alsnog de kans om gelijk te maken vanaf de strafschopstip. Memphis nam de penalty, maar schoot hard over het doel van Fernando Muslera. Daarmee bleef een verlenging uit en was Corinthians uitgeschakeld.

‘Middelvinger’ zorgde eerder voor ophef

Ook tijdens de heenwedstrijd stond Memphis in de belangstelling. Bij het vieren van de treffer van ploeggenoot Kaio César stak hij zijn middelvinger op richting het thuispubliek. Estudiantes was daar zo verbolgen over dat de Argentijnse club bij de CONMEBOL aandrong op een schorsing, maar Memphis mocht de return uiteindelijk gewoon spelen.

Xavi Hernández passeert Memphis bij Oranje

Daar kwam voor Memphis nog een tegenvaller bij. Xavi Hernández heeft hem niet opgenomen in zijn eerste selectie als bondscoach van het Nederlands elftal. Xavi kent de aanvaller goed uit hun gezamenlijke periode bij Barcelona, waar hij Memphis op meerdere aanvallende posities gebruikte, aanvankelijk lovend over hem sprak en later steeds vaker voor andere spelers koos. Voor zijn eerste Oranje-selectie kiest Xavi onder meer voor Ibrahim Brobbey en Donyell Malen, terwijl Memphis met zijn 55 interlanddoelpunten thuisblijft. Een officiële toelichting op die keuze heeft de bondscoach nog niet gegeven.