Woedende echtgenoot Brigitte Bardot over veiling ondergoed: ‘Het is schandalig’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bijna een jaar na haar overlijden zorgt Brigitte Bardot opnieuw voor beroering. Haar vierde echtgenoot Bernard d’Ormale is boos over een veiling waarbij onder meer kleding en ondergoed van de Franse filmster onder de hamer gaan.

De 85-jarige Bernard woonde jarenlang met Brigitte Bardot in Saint-Tropez, maar kreeg na haar overlijden op 91-jarige leeftijd niets uit haar testament. Tijdens de veiling in Parijs worden zo’n 300 kavels aangeboden, waaronder haar bekende strooien zonnehoeden, een zwarte tutu, baretten, toiletartikelen, ondergoed en Repetto-balletschoenen. De spullen werden bewaard in haar appartement in Parijs en in La Madrague, het huis aan de Middellandse Zee dat Brigitte in 1958 kocht nadat ze bekendheid had gekregen met And God Created Woman.

‘Het is schandalig om haar zo te ontbloten’

Bernard heeft geen goed woord over voor de verkoop, die door veilinghuis Millon wordt georganiseerd om geld bijeen te brengen voor het dierenwelzijnsfonds dat Brigitte oprichtte en voor haar zoon Nicholas Charrier. ‘Dit zijn persoonlijke bezittingen. Waarom deze verkoop? Voor de dieren? Het is een grap en respectloos jegens de nagedachtenis van Brigitte. Dit alles had bewaard kunnen worden voor de dag waarop mensen La Madrague weer kunnen bezoeken. Het is schandalig om haar op deze manier te ontbloten.’ Een woordvoerder van de Brigitte Bardot Stichting stelt dat Bernard zelf voorzitter was toen de veiling werd overeengekomen. Hij ontkent dat.

Bernard vreest voor bezittingen in Saint-Tropez

Bernard vreest dat ook de spullen in La Madrague en Brigitte’s andere landgoed in Saint-Tropez, La Garrigue, uiteindelijk worden verkocht. Tegen de Franse krant Nice Matin zei hij: ‘Als ze ooit op het idee komen om alles te verkopen zoals bij deze veiling, hoe kan ik dan bewijzen dat de spullen van Brigitte waren of deel uitmaakten van mijn privéleven?’ Ook verklaarde hij: ‘Brigitte zou zeker niet met deze verkoop hebben ingestemd – ze zou hen eruit hebben gegooid.’ Bernard en Brigitte trouwden in 1992 tijdens een religieuze ceremonie in Noorwegen, maar dat huwelijk was in Frankrijk nooit rechtsgeldig. Over het feit dat hij niets erfde, zei hij: ‘Ik was degene die haar vertelde dat ik helemaal niets wilde.’ Over La Madrague voegde hij eraan toe: ‘Ik woon er al 35 jaar en nu word ik eruit gezet – kun je het geloven?’

Bron: Daily Mail