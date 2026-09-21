Ed Sheeran barst in tranen uit na zware week: ‘Familie en vrienden lieten me in de steek’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ed Sheeran heeft tijdens zijn concert in Philadelphia geëmotioneerd gesproken over de commotie rond zijn tournee. De zanger vertelde dat mensen uit zijn eigen omgeving volgens hem afstand van hem namen en barstte op het podium in tranen uit.

De onrust ontstond nadat Macklemore vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken niet mocht optreden in het Gillette Stadium, waarna verschillende supportacts en Eds huisband uit solidariteit opstapten. Ondanks oproepen om het concert te boycotten en de Loop Tour af te gelasten, kwamen 50.000 bezoekers naar de show in Philadelphia. Ed Sheeran vertelde dat de afgelopen week hem zelfs had doen twijfelen aan zijn toekomst in de muziek.

‘Al mijn vrienden, familie en kennissen lieten me in de steek’

Zittend op het podium blikte Ed terug op wat hij de moeilijkste week van zijn leven noemde. ‘In dit soort situaties kom je er echt achter wie je vrienden zijn. Het was een rare week. Het ging allemaal heel snel. Tegelijkertijd waren er zoveel mensen die me vertelden dat ik deze tour moest afzeggen, en zoveel mensen die ik al jaren ken, namen afstand.’ Vervolgens zei hij: ‘In mijn achterhoofd zag ik de kaartverkoop voor dit concert en ik zag geen annuleringen, ik zag juist mensen kaartjes kopen. Iedereen zei dat ik moest afzeggen en ik voelde dat al mijn vrienden, familie en kennissen me in de steek lieten.’ Aan het publiek voegde hij toe: ‘Aan het einde van de week zie ik 50.000 mensen die me niet in de steek hebben gelaten. Mensen mogen zeggen wat ze willen, maar ik doe dit voor jullie. Ik hou van jullie. Ik hou hiervan.’ Eerder die week had zijn neef Jethro hem online een ‘lafbek’ en een ‘slecht mens’ genoemd.

Ed Sheeran vreesde voor zijn veiligheid

De gevolgen van de controverse waren ook praktisch merkbaar tijdens de tournee. Ed stelde op het laatste moment een nieuwe begeleidingsband samen, die drie dagen kreeg om zijn oudere nummers in te studeren. Ook liet hij het kleinere B-podium weg waarop hij tijdens eerdere optredens midden tussen het publiek stond. De zanger gaf aan bang te zijn dat mensen voorwerpen naar hem zouden gooien en zei zich zorgen te hebben gemaakt over zijn veiligheid. Over de situatie zei hij: ‘Ik heb moeilijke beslissingen moeten nemen, en ik maak fouten en het spijt me daar ontzettend voor.’

‘Ik kan niet langer verbergen hoe ik me erover voel’

Hoewel Ed eerder had aangegeven geen politiek commentator te willen zijn, sprak hij zich tijdens het concert uit over Israël en Palestina. ‘Ik wil fans niet teleurstellen, en ik heb nooit een activistische muzikant willen zijn, maar dit heeft me midden in een belangrijk en gepassioneerd debat over vrijheid van meningsuiting en de meest complexe politieke kwestie ter wereld geplaatst.’ Hij vervolgde: ‘Ik kan niet langer verbergen hoe ik me erover voel.’ Ed noemde wat er op 7 oktober in Israël en op het Nova-muziekfestival gebeurde ‘afschuwelijk’ en omschreef de situatie in Gaza als ‘catastrofaal, onrechtvaardig en buitenproportioneel’. De tourcontroverse was ontstaan nadat Robert Kraft, eigenaar van het Gillette Stadium, Macklemore de toegang tot het stadion had ontzegd. Volgens de aangeleverde informatie hield Ed vol dat die beslissing niet door hem was genomen en dat een poging om tot een compromis te komen uiteindelijk niets opleverde.