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André Hazes doet pikante onthulling over Karen Damen: ‘Ik was vroeger zo verliefd’

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/09/2026

André Hazes doet in ‘ADHAZES’ een pikante onthulling over Karen Damen. De zanger vertelt dat hij vroeger stapelverliefd op haar was.

In ADHAZES bespreken André Hazes en Roxeanne Hazes welke BN’ers ze nog zouden willen ontmoeten. Voor André is dat Karen Damen, met wie hij eerder samenwerkte voor een programma in België. Daarbij blijkt dat hij zijn vroegere gevoelens voor haar nooit onder stoelen of banken heeft gestoken.

André Hazes Getty (3)
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‘Dat heb ik haar ook gewoon verteld’

‘Ik was vroeger zo verliefd’, vertelt André, voordat hij zegt dat hij met Karen in gedachten heeft gemasturbeerd. Ook dat hield hij niet voor haar geheim. ‘Dat heb ik haar ook gewoon verteld’, zegt hij. André noemt Karen vervolgens de leukste vrouw ooit en insinueert daarmee dat zij leuk op zijn bekentenis reageerde.

‘Karen, even doorslikken, weet je nog?’

Drie dagen voor de opnames van de podcast had André opnieuw een programma met Karen opgenomen. Hij vertelt dat hij tijdens opnames altijd naast haar zit. ‘Ze rookt en dan hoest ze, maar dan krijgt ze zo’n dikke slijmrochel. Dat hoor je dan. Dan zit ze naast me en dan kijkt ze me helemaal in paniek aan van: ik kan het niet kwijt.’ Volgens André blijft het daar niet bij: ‘Dan roept Gert: “Karen, even doorslikken, weet je nog?”, want die hebben natuurlijk een relatie gehad. Dat is zo’n leuke sfeer achter de schermen. Zij is echt amazing.’

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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