Novak Djokovic doet zeldzame bekentenis over huwelijk met Jelena: ‘Ik spreek natuurlijk uit persoonlijke ervaring’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De grote liefde van Novak Djokovic blijkt al meer dan twintig jaar dezelfde vrouw te zijn. De tennislegende vertelt nu openhartig wat zijn huwelijk met Jelena Djokovic door de jaren heen overeind heeft gehouden.

De twee leerden elkaar al kennen op de middelbare school in Servië en vonden elkaar later opnieuw toen Novak Djokovic in Monte Carlo trainde en Jelena in Italië studeerde. In 2014 stapten ze in het huwelijksbootje en inmiddels zijn ze ouders van zoon Stefan en dochter Tara. In aanloop naar zijn Prime Video-documentaire Novak Djokovic: The Wolf in Winter geeft Novak aan PEOPLE een zeldzaam inkijkje in hun relatie.

‘De enige serieuze relatie die ik ooit heb gehad’

Voor Novak neemt Jelena een unieke plaats in zijn leven in. Hun relatie groeide mee met zijn imposante tenniscarrière en alle veranderingen die daarbij kwamen kijken. ‘Allereerst is zij de enige serieuze relatie die ik ooit heb gehad’, zegt Djokovic. ‘Ze is al meer dan 20 jaar mijn vriendin, verloofde en vrouw, en ik ben haar eeuwig dankbaar voor haar liefde, haar steun en de relatie die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.’ Dat betekent volgens hem overigens niet dat hun huwelijk vanzelfsprekend altijd probleemloos is verlopen. Hij voegt eraan toe: ‘Zoals in elke relatie vergt het offers. Het vergt ook veel toewijding en samen groeien.’

Drie woorden houden hun liefde sterk

Wanneer Novak moet uitleggen waar hun jarenlange band volgens hem op rust, hoeft hij daar niet lang over na te denken. Hij vat het samen als: ‘Communicatie, eerlijkheid, transparantie.’ Vooral problemen te lang voor jezelf houden, kan volgens de 24-voudig Grand Slam-winnaar grote gevolgen hebben. ‘Je moet communiceren als iets niet goed voelt. Hoe langer je het binnenhoudt, hoe groter het probleem wordt,’ legt hij uit. ‘Als het dan naar boven komt, komt niet alleen datgene naar boven wat je dwarszat, maar ook een paar andere dingen. Je haalt als het ware de geest uit het verleden naar boven, en dan ga je bergafwaarts. Ik spreek natuurlijk uit persoonlijke ervaring.’

Afwezigheid bij gezin doet Novak nog altijd pijn

De topsporter erkent dat hij en Jelena in de loop der jaren hun eigen ‘beproevingen en tegenslagen’ hebben gekend. Tegelijkertijd speelde zij volgens Novak een cruciale rol thuis terwijl hij de wereld rondreisde voor zijn carrière. ‘Zij hield het huishouden draaiende, zorgde voor onze kinderen en hielp hen ook om – naarmate ze ouder werden – de afwezigheid van hun vader te verwerken, iets wat me zelfs nu nog het meest pijn doet,’ bekent hij. Djokovic vervolgt: ‘Als je je kinderen en je vrouw achterlaat, is dat, denk ik, geen cliché [om te zeggen] echt heel pijnlijk. Maar je doet je werk en je probeert zo goed mogelijk te presteren. Als je thuiskomt, probeer je zo aanwezig mogelijk te zijn.’

Duidelijke wens voor zoon Stefan

Ook zoon Stefan lijkt belangstelling te hebben voor de sport waarin zijn vader geschiedenis schreef. Tijdens Wimbledon in 2024 werd hij al samen met Novak op de oefenbaan gezien. Mocht Stefan later serieus voor een tenniscarrière willen gaan, dan krijgt hij steun van zijn vader. Op de vraag of hij hem daarin zou aanmoedigen, antwoordt Novak: ‘Absoluut.’ Toch staat voor hem één rol ver boven die van coach. “Ik wil vooral dat hij gelukkig en gezond is. Ik wil zijn vader zijn,” zegt hij. ‘Het is natuurlijk niet makkelijk om te zijn wie ik ben in de tenniswereld. … Er is altijd de vraag of hij hetzelfde pad zal bewandelen, maar het is niet hetzelfde pad. Het is zijn pad.’