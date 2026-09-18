Zo zou koning Charles hebben gereageerd op het overlijden van prinses Diana volgens haar broer

Tekst: Lisa Manche

Het nieuwe boek van Charles Spencer (62), de broer van prinses Diana, doet veel stof opwaaien. In het boek schrijft hij dat toenmalig prins Charles (77) ‘heel gelukkig’ klonk aan de telefoon na het overlijden van Diana.

Spencer denkt dat Charles opgelucht was, zodat hij kon trouwen met Camilla (79).

Uitgelaten en opgetogen

Na het ongeluk waarbij Diana in 1997 omkwam, zou de telefoon van Spencer onophoudelijk afgegaan zijn. ‘In tegenstelling tot mijn andere bellers, die verbijsterd waren en nauwelijks in staat hun medeleven en hulp aan te bieden, klonk Charles uitgelaten en opgetogen – als een winnaar van de loterij, herinner ik me dat ik toen dacht.’

Vrijheid

Spencer vermoedt dat de prins op dat moment bedacht hoeveel vrijheid de dood van zijn ex-vrouw hem zou geven. Hij zou hierdoor makkelijker kunnen trouwen met Camilla. ‘In plaats van dat hij stilstond bij het verlies van iemand van wie hij niet hield’, schrijft Spencer.

Reactie van koning Charles

Verschillende media melden ook dat Charles tegen Spencer zou hebben gezegd dat Diana ‘snel genoeg’ vergeten zou zijn. Hierop kwam het paleis woensdag met een zeldzame reactie. Een woordvoerder liet weten dat de koning beseft dat ‘de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en herinneringen kan kleuren op een manier die anderen, zelfs vele jaren na een dergelijk verlies, niet herkennen.’ Deze reactie is zeldzaam omdat het paleis normaal nooit ingaat op beweringen in boeken.