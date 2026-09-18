Dean Saunders geraakt door steunbetuigingen na overlijden Ben

Tekst: Lisa Manche

Alle steunbetuigingen na het overlijden van Ben Saunders doen zijn broer Dean goed. Dat laat hij weten in een emotionele update op Instagram.

Nachtmerrie

‘Dinsdag verloor ik mijn kleine broertje Ben’, begint Dean. Hij laat weten dat alles sinds die dag onwerkelijk voelt. ‘Ik slaap bijna niet. En als ik even mijn ogen dichtdoe, word ik wakker met de hoop dat het een nachtmerrie was. Totdat het besef weer komt… het is echt.’

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Veel steunbetuigingen

De familie ontvangt sinds het overlijden van Ben veel steunbetuigingen. ‘Ik krijg zoveel berichten dat ik ze onmogelijk allemaal kan beantwoorden. Honderden, duizenden. Zoveel lieve woorden, herinneringen en steun’, schrijft Dean. Hij vraagt om begrip dat hij niet op iedereen kan reageren. ‘Ik kan het op dit moment gewoon niet.’

Veel betekend voor anderen

Dean wist niet dat zijn broer zó geliefd was. ‘Ik wist hoeveel ík van Ben hield. Maar om nu te zien hoeveel hij voor zoveel andere mensen heeft betekend, raakt me diep.’

Afscheid nemen

Volgens Dean hield zijn jongere broer niet zo van alle aandacht en stond hij niet graag op de voorgrond. Daarom wil de familie afscheid nemen op een manier die bij Ben past. Mensen die afscheid willen nemen zijn zaterdag welkom in Ben’s tattooshop in Arnhem.