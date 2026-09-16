Meghan Markle Getty Images

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Telefoonnummer Meghan Markle gelekt via WhatsApp-groep van school

Tekst: Lisa Manche

16/09/2026

De zorgen rondom de veiligheid van prins Harry (42) en Meghan Markle (45) blijven het onderwerp van gesprek. Volgens ‘The Sun’ zou het telefoonnummer van Meghan gelekt zijn in een WhatsApp-groep voor ouders van een school.

Telefoonnummer gelekt

The Sun publiceerde screenshots van het chatgesprek waar ook Meghan deel van uitmaakte. Iemand schreef: ‘welkom aan Meghan van wie Archie morgen aansluit.’ Meghan antwoordde: ‘Hallo mama’s! Bedankt voor het warme welkom. Ik ben zo blij deel uit te maken van deze groep xx.’ Het is nog onduidelijk wie het telefoonnummer uiteindelijk heeft gelekt.

Kinderen van school

De kinderen van Meghan en Harry waren pas net begonnen op hun nieuwe school in het Verenigd Koninkrijk, maar al na een paar dagen hebben ze besloten om ze weer van school te halen. De veiligheid van de kinderen tijdens het wegbrengen en ophalen kon niet voldoende worden gegarandeerd.

Prins Harry en Meghan Markle - Getty Images
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Veiligheid onderzocht

De veiligheid van de Sussexes wordt opnieuw onder de loep genomen nu ze weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Nadat het stel in 2020 stopte als werkende leden van het Britse koningshuis is er veel discussie over hun beveiliging. Ze krijgen namelijk niet meer automatisch politiebeveiliging. 

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