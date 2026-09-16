Zus Domien Verschuuren is zwanger van overleden partner: ‘Mooiste erfenis’

Tekst: Lisa Manche

Lieve Verschuuren, de zus van Qmusic radio-dj Domien, heeft bijzonder nieuws gedeeld. Een aantal dagen na het overlijden van haar partner Thjieu ontdekte ze dat ze zwanger is van hun tweede kindje.

Verkeersongeval

Op 5 mei overleed de 33-jarige Thjieu bij een verkeersongeval. Samen met Lieve had hij een dochtertje, Merel, die op dat moment veertien maanden oud was. Lieve wist op dat moment nog niet dat ze in verwachting was van hun tweede kindje.

Opnieuw oom

Dinsdag deelde ze het mooie nieuws met de luisteraars van de middagshow van haar broer. ‘Het is de grootste shock van de afgelopen maanden. In januari word je opnieuw oom’, zegt ze tegen Domien. Hij verduidelijkt vervolgens aan de luisteraars dat Thjieu de vader van het kindje is.

Positieve test

Lieve ontdekte na het overlijden van Thjieu dat ze opnieuw in verwachting was. ‘Hij is op dinsdag 5 mei overleden. Jij bent toen bij mij thuis gekomen. Jij vroeg nog in de keuken: jij bent toch niet zwanger?’ vertelt Lieve. Woensdag, een week later, was de uitvaart. En op zaterdag heb ik een test gedaan en die was positief. Voor Lieve is de zwangerschap ‘de mooiste erfenis die ze kon krijgen.’

Ondanks al het verdriet staat er een bijzondere periode op haar te wachten. Begin volgend jaar zal het tweede kindje van Lieve en Thjieu geboren worden.