Prins Harry

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Prins Harry krijgt vader Charles weer aan de lijn, maar William trekt keiharde grens

Tekst: Vera Guldemeester

17/09/2026

Prins Harry (42) lijkt voorzichtig weer contact te hebben met zijn vader, koning Charles (77). Met zijn broer prins William (44) ligt dat volgens royaltykenners heel anders. Terwijl Charles en Harry inmiddels telefonisch contact zouden hebben gehad, blijft William terughoudend.

William houdt de deur dicht

Volgens Russell Myers, auteur van William and Catherine, is het standpunt van de prins van Wales duidelijk. “Als hij naar de toekomst kijkt, zal hij geen relatie met hen hebben, noch professioneel noch privé.” Daarmee doelt hij op Harry en Meghan Markle.

Ook royaltyhistorica Amanda Foreman ziet weinig tekenen dat de ruzie tussen de broers snel wordt bijgelegd. Zij omschrijft de situatie als een “heel, heel koude oorlog”. Toch zullen de twee elkaar volgens haar uiteindelijk weer bij officiële gelegenheden tegenkomen.

Harry zoekt toenadering

Harry keerde eind augustus samen met Meghan en hun kinderen Archie (7) en Lilibet (5) terug naar het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien zouden vader en zoon volgens People opnieuw telefonisch contact hebben gehad.

Een ontmoeting bleef voorlopig uit, al zagen Charles en Harry elkaar eerder dit jaar wel. In juli troffen vader en zoon elkaar tijdens het bezoek van Harry en Meghan aan Groot-Brittannië. Dat werd gezien als een voorzichtig teken van toenadering.

‘Het is heel zwaar geweest’

Harry heeft eerder laten weten dat hij de verhoudingen binnen zijn familie graag wil verbeteren. William en zijn vrouw Catherine (44) zouden daar volgens bronnen dicht bij het paleis terughoudend tegenover staan. “Het is heel zwaar voor hen geweest”, zegt een bron. “Ik neem William dan ook niet kwalijk dat hij voorzichtig is.”

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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