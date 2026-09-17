Dít is hoe Charles de relatie van William en Catherine redde

Tekst: Vera Guldemeester

Prins William en Prinses Catherine zijn alweer heel wat jaren samen, maar het had weinig gescheeld of er was helemaal geen royal wedding geweest.

Prins William en prinses Catherine leerden elkaar kennen in Schotland, op de universiteit van St. Andrews. De twee begonnen te daten in 2003 en trouwden op 29 april 2011. Nu zijn de twee trotse ouders van twee jongens, George en Louis en een meisje, Charlotte.

Studeren in Schotland

William en Kate leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan de St. Andrews University. De twee hadden allebei een tussenjaar gehad, waarna ze besloten om naar Schotland te gaan. Voor prinses Kate was dit een last minute besluit, want ze wilde eerst liever naar de universiteit van Edinburgh gaan.

De twee kwamen bij elkaar in de klas en woonden ook in hetzelfde complex. Daardoor leerden ze elkaar al snel kennen. Kate weet hun eerste ontmoeting nog goed: “Ik werd knalrood toen ik hem zag, en vluchtte snel weg omdat het mij in verlegenheid bracht”, vertelde ze eerder. William daarentegen kon hun eerste ontmoeting niet meer herinneren.

Stoppen met studie

Het had niet veel gescheeld of het was niets tussen de twee geworden. Volgens schrijver over het koningshuis, Robert Lacey, vond prins William het maar niets om te studeren in Schotland. Het was zelfs zo erg dat toen hij in 2001 met kerst naar huis ging, hij wilde stoppen. Charles was toen degene die hem overtuigde om op St. Andrews te blijven en dat is maar goed ook.

Hij keerde na de kerstvakantie terug en niet lang daarna startte de romance tussen de kroonprins en Kate. In 2002 was het dik aan, maar hun verkering bracht natuurlijk wel de nodige obstakels met zich mee, zeker omdat de twee hun verkering nog wilden geheimhouden voor de pers. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en zijn ze alweer jaren gelukkig getrouwd.