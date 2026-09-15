Zien: Oranjes zwaaien naar publiek tijdens balkonscène Paleis Noordeinde

Tekst: Lisa Manche

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinsessen Amalia, Alexia, Ariane, prins Constantijn en prinses Laurentien, zijn geheel volgens traditie op het balkon van Paleis Noordeinde verschenen op Prinsjesdag.

Duizenden bezoekers renden een aantal minuten geleden naar het hek om een glimp op te vangen van de Oranjes.

Balkonscène

De koninklijke familie verschijnt elk jaar op Prinsjesdag op het balkon van Paleis Noordeinde om te zwaaien naar het publiek. De balkonscène volgt altijd nadat de koning de Troonrede heeft voorgelezen. Hierin staan de jaarplannen van de regering.

Wat droegen de Oranjes?

De Oranjes zagen er weer uit om door een ringetje te halen. Benieuwd wat koningin Máxima en de prinsessen vandaag droegen? Je leest het hier.