Prins Harry blaast 42 kaarsjes uit: Megan deelt nieuwe foto’s van gezin

Tekst: Lisa Manche

Prins Harry viert vandaag zijn 42e verjaardag en dat laat zijn vrouw Meghan Markle (45) niet onopgemerkt voorbijgaan. Op Instagram deelt ze een liefdevolle video met foto’s van de prins en hun gezin.

Bij de video schrijft Meghan: ‘Hij is gewoon de beste. Fijne verjaardag, mijn liefste’.

Foto’s van het gezin

In de video komen verschillende foto’s voorbij. Zo is Harry onder meer te zien met zijn zoon Archie (7) tijdens het boogschieten, rijdt hij met zijn kinderen op een quad en zijn ze samen op wintersportvakantie.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Terug in het Verenigd Koninkrijk

Prins Harry viert zijn verjaardag voor het eerst sinds zes jaar weer in het Verenigd Koninkrijk, waar ze vorige maand heen zijn verhuisd. De afgelopen jaren woonde het gezin in de Verenigde Staten.

Moeilijke tijd

Hoewel het een vrolijke dag is, is het ook een lastige tijd voor de Sussexes. Maandag werd bekend dat Archie en Lilibet al na twee dagen van hun nieuwe school zijn gehaald vanwege veiligheidsrisico’s tijdens de dagelijkse rit naar en van school.

Meghan deelde eerder deze week al beelden van haar gezin na hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk.