Belastingdienst legt beslag op huis van Ferry Doedens

Tekst: Lisa Manche

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op het huis van Ferry Doedens. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Boulevard. De acteur, die vooral bekend is uit ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, kampt al lang met verslavingen en heeft schulden.

Vanwege de financiële problemen heeft de Belastingdienst executoriaal beslag gelegd op zijn woning. Dit houdt in dat de woning kan worden geveild.

Schulden

Ook de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex heeft beslag gelegd op zijn woning. Ferry zou een schuld hebben van 1247 euro, waarvoor de VvE naar de rechter is gestapt. De rechter heeft geoordeeld dat hij het bedrag moet betalen, waarna een deurwaarder beslag legde op de woning.

Rijden onder invloed

De acteur werd afgelopen mei veroordeeld voor rijden onder invloed van harddrugs. Zijn straf was het betalen van een boete van 800 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden.

Eind augustus waren er al geruchten dat Ferry zijn huis zou kwijtraken en dat hij hulp had gezocht bij het Leger des Heils.