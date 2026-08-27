Voormalig manager geeft update over Ferry Doedens

Tekst: Ruth Smeets

Rond Ferry Doedens is het de laatste tijd een stuk rustiger. Volgens zijn vriend en voormalig manager Christian Looman zijn er achter de schermen voorzichtig tekenen dat het beter met hem gaat, zo liet hij weten aan Privé.

Zo zou Ferry Doedens zelf hulp hebben gezocht en lijkt ook zijn eerdere obsessie met cryptomunten minder sterk aanwezig. De afgelopen jaren verliepen onrustig voor Ferry. In de docuserie Ferry Lost was te zien hoe hij steeds verder vastliep door onder meer drugsgebruik, geldproblemen en het verslechterde contact met mensen in zijn omgeving.

Voorzichtige verbetering bij Ferry Doedens

Hoewel Christian niet langer als manager van Ferry werkt, is hij hem als vriend blijven steunen. De zakelijke samenwerking stopte omdat afspraken steeds moeilijker verliepen en reacties van Ferry vaak lang op zich lieten wachten. Privé vertelt Christian dat Ferry momenteel weinig mensen om zich heen heeft. ‘Hij staat er op dit moment inderdaad behoorlijk alleen voor. Met zijn familie heeft hij geen contact meer en vrienden zijn er nauwelijks nog.’ Toch merkt hij ook een positieve verandering. ‘Het gaat in mijn ogen in elk geval langzaam de goede kant op.’ Over het drugsgebruik zegt hij: ‘Ik ben er niet bij natuurlijk, maar volgens mij valt het qua drugsgebruik op dit moment wel mee.’

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Minder bezig met cryptomunten

Een ander verschil is volgens Christian dat crypto niet langer ieder moment van Ferry’s dag lijkt te bepalen. Eerder keek hij voortdurend naar koersen op zijn telefoon en draaide een groot deel van zijn leven om cryptomunten. Tijdens een lunch merkte Christian dat dit anders was. ‘Kortgeleden heb ik met Ferry geluncht. Een uur, of misschien zelfs wel twee, en hij heeft niet op zijn telefoon gekeken of het over cryptomunten gehad. Dat moet ik ook zeggen: dat vond ik echt goed nieuws.’ Ook tegenover Shownieuws liet hij weten dat Ferry volgens hem rustiger, gezonder en frisser overkomt.

Ferry Doedens zocht zelf hulp

Vooral het feit dat Ferry uit eigen beweging contact heeft gezocht met het Leger des Heils stemt Christian hoopvol. Hij had de acteur eerder gewezen op een traject waarbij mensen na het afkicken begeleiding krijgen om hun dagelijks leven weer op de rails te krijgen. Ferry voelde daar aanvankelijk niets voor. Dat is inmiddels veranderd. ‘Maar hij heeft intussen zelf contact opgenomen met die mensen. Dat vind ik een heel goed teken’, zegt Christian. ‘Ik ben blij dat hij deze stap heeft gezet, hopelijk op weg naar herstel en een normaal leven.’

Ook problemen met justitie

Naast zijn persoonlijke problemen kreeg Ferry de afgelopen tijd ook meerdere keren met justitie te maken. Voor twee gevallen van rijden onder invloed kreeg hij vorig jaar een taakstraf van zeventig uur. Omdat hij zich daarvoor niet meldde, bracht hij eind 2025 een week in de cel door. In mei moest hij opnieuw voor de rechter verschijnen wegens rijden onder invloed van harddrugs. Daarvoor kreeg Ferry een boete van 800 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Na een lange periode vol problemen lijken er nu voorzichtig signalen te zijn dat hij stappen probeert te zetten richting meer rust en stabiliteit.