Taylor Lautner en vrouw Taylor overwegen hun baby óók Taylor te noemen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Taylor Lautner en zijn vrouw Taylor verwachten een dochter, maar over haar naam is nog geen definitief besluit genomen. In ‘Call Her Daddy’ onthult Taylor dat een wel heel vertrouwde naam nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

Het stel maakte in maart bekend dat hun eerste kindje op komst is. Tijdens een gesprek in de podcast Call Her Daddy kreeg Taylor, die als verpleegkundige werkt, de vraag of zij en de Twilight-ster hebben overwogen hun dochter eveneens Taylor te noemen. Die mogelijkheid blijkt nog niet van tafel.

‘Het zou een optie kunnen zijn’

Presentator Alex Cooper vroeg rechtstreeks: ‘Hebben jullie overwogen om jullie kind Taylor te noemen?’ Daarop antwoordde Taylor: ‘Het zou een optie kunnen zijn. We zullen het weten als de baby er is.’ Ze grapte vervolgens over de reacties die ze verwacht wanneer het stel voor een andere naam kiest: ‘Ik heb het gevoel dat als ik mijn baby geen Taylor noem, het internet me letterlijk gaat cancelen. Ik word gecanceld.’

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Ook bij een zoontje stond Taylor op de lijst

De naam speelde eerder al een rol toen nog niet bekend was dat het stel een meisje verwacht. Taylor vertelde: ‘We maakten altijd grapjes dat als we een jongen zouden krijgen, we hem Taylor zouden noemen en hem TJ zouden noemen.’ Daarmee zou de naam Taylor dus ook bij een zoon een serieuze kandidaat zijn geweest.

‘Wat is er beter dan twee Taylor Lautners?’

Bij de zwangerschapsaankondiging deelde de 34-jarige acteur een foto waarop hij de groeiende babybuik van zijn vrouw kust. Ook plaatste het stel een echofoto en schreef Taylor erbij: ‘Wat is er beter dan twee Taylor Lautners?’ Daarmee verwees hij naar het feit dat zijn vrouw dezelfde voor- en achternaam draagt. Het paar trouwde in november 2022.

Taylor Lautners bekendheid

Taylor Lautner werd vooral bekend door zijn rol als Jacob Black in de Twilight-filmreeks. Deze rol wordt genoemd als zijn bekendste rol en de films maakten hem samen met zijn medespelers wereldwijd beroemd. De enorme populariteit van Twilight droeg sterk bij aan zijn bekendheid: de vijf films brachten samen meer dan 3 miljard dollar wereldwijd op.