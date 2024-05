Kirsten Stewart heeft nieuwe rol te pakken in vampierfilm

Kristen Stewart gaat de hoofdrol spelen in Flesh of the Gods, een vampierfilm van regisseur Panos Cosmatos. The Hollywood Reporter schrijft dat ook Oscar Isaac heeft getekend voor een hoofdrol in de film.

In de film spelen Stewart en Isaac een stel dat in Los Angeles woont. In de avonduren dalen ze vanuit hun luxe appartement af naar een nachtelijk LA in de jaren 80. Daar worden ze verleid toe te treden tot een spannende wereld van glamour en geweld. Het scenario is geschreven door Andrew Kevin Walker, scenarist van de klassieker Se7en. De opnames beginnen later dit jaar.

Met de film keert Stewart terug naar het vampierenthema, waarmee ze in 2008 wereldwijd doorbrak door haar hoofdrol in de filmreeks Twilight. Daarin speelde ze de rol van Bella Swan.