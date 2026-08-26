‘De Bondgenoten’-deelnemer Jelle D. verdacht van betrokkenheid bij dood tweede bewoner

Tekst: Evelien Berkemeijer

De man die zondag werd opgepakt in het onderzoek naar het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oirschot, wordt inmiddels verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners. Zijn voorarrest is woensdag met twee weken verlengd.

De 26-jarige verpleger uit Oirschot werd zondag thuis aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een bewoner van het woonzorgcentrum. Maandag werd duidelijk dat het volgens bronnen van De Telegraaf, nadat RealityFBI zijn naam had genoemd, om oud-deelnemer van De Bondgenoten Jelle D. gaat. De rechter-commissaris in Den Bosch heeft woensdag bepaald dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.

Tweede sterfgeval in beeld

Het Openbaar Ministerie meldt dat Jelle wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners van het centrum. Nadat vorige week een hoogbejaarde man overleed, ontstonden volgens het OM vragen over de omstandigheden en de doodsoorzaak. Uit het daaropvolgende onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren dat de aangehouden man mogelijk een rol heeft gespeeld bij het overlijden. Tijdens dat onderzoek kwam ook een tweede sterfgeval naar voren waarmee Jelle in verband wordt gebracht. Ook daarbij gaat het om een hoogbejaarde man.

Onderzoek gaat verder

De nabestaanden zijn volgens het OM door de politie geïnformeerd. Jelle was werkzaam in het woonzorgcentrum, dat volgens het Openbaar Ministerie alle medewerking aan het onderzoek verleent. ‘Het politieonderzoek naar wat er precies is gebeurd, gaat onverminderd door.’ Vanwege het onderzoek en de privacy van de betrokkenen doet het OM op dit moment geen verdere mededelingen over de stand van zaken.