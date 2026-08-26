Nederlandse Karolien Florijn overtuigt direct op WK roeien

Tekst: Evelien Berkemeijer

Karolien Florijn heeft haar eerste horde op de WK roeien zonder problemen genomen. De olympisch kampioene won woensdag overtuigend haar serie op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos.

Karolien Florijn nam in haar skiff direct de leiding en stond die gedurende de race niet meer af. Met een tijd van 8.10,56 verzekerde de Nederlandse zich van een plek in de kwartfinales van vrijdag.

Ruim vier seconden voorsprong

De tweevoudig wereldkampioene in de skiff finishte ruim vier seconden voor de Servische Jovana Arsić. In de andere series lag het tempo hoger en was er meer strijd. De snelste tijd van de dag kwam op naam van de Britse Lauren Henry, olympisch kampioene in de dubbelvier, die 7.54,69 noteerde.

Vizier op Los Angeles

Florijn maakte in 2024 haar favorietenstatus waar door tijdens de Olympische Spelen in Parijs goud te winnen. Daarna nam ze een jaar pauze van het roeien. Dit jaar keerde ze terug, met haar vizier op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

Roeien in de familie

Roeien zit Florijn in het bloed. Haar vader Ronald won twee keer olympisch goud en haar moeder Antje Rehaag werd als roeister wereldkampioen met de Duitse acht. Ook haar broer Finn behoort tot de wereldtop en won in Parijs olympisch goud in de dubbelvier. Toch koos Florijn aanvankelijk voor judo; pas op haar veertiende begon ze zelf serieus met roeien. Ze combineerde haar topsport jarenlang met een rechtenstudie in Amsterdam en won bij haar olympische debuut in Tokio zilver in de vier-zonder, voordat ze na de Spelen terugkeerde naar de skiff.

Bron race en Olympische Spelen geschiedenis: AD