Nieuwe bondscoach Xavi Hernández beantwoordt pijnlijke vraag over derde keuze

Tekst: Evelien Berkemeijer

Xavi Hernández is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Tijdens zijn eerste persconferentie kreeg de 46-jarige Spanjaard enkele bijzondere vragen, waaronder een pijnlijke vraag over zijn plek op het kandidatenlijstje.

Xavi Hernández volgt Ronald Koeman op als bondscoach van Oranje. Tijdens zijn eerste persmoment bleef hij kalm onder de vragen en reageerde hij meermaals met een lach. Onder een video van ESPN NL zorgen vooral twee vragen voor frustratie bij kijkers.

Vraag over naam zorgt al voor irritatie

Een journalist vraagt Xavi eerst: ‘Wat is de correcte uitspraak van jouw voor- en achternaam?’ De nieuwe bondscoach reageert met zijn volledige naam en zegt vervolgens: ‘Xavi like chocolate’. Die vraag leidt al tot de nodige irritatie in de reacties onder de video van ESPN NL. Zo schrijft iemand: ‘Ongelofelijk….! De Nederlandse journalistiek ten top: Hoe spreek je jouw naam precies uit?’

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Pijnlijke vraag over derde keuze

Vooral de tweede vraag zorgt voor afschuw in de reacties. ‘Hoe voelt het voor jou om de derde keuze te zijn voor coach, nadat Guardiola en Slot de eerste kandidaten van de voetbalbond waren?’, vraagt de journalist. Xavi reageert rustig en met een lach: ‘Het is geen slechte positie, na Guardiola en Slot. Derde positie, we staan in ieder geval op het podium’. Vervolgens wordt hij serieuzer: ‘Het maakt me niet uit. Ik heb hier al antwoord op gegeven. Ik voel me vereerd om hier te zijn.’

Xavi spreekt over ‘enorme eer’

Eerder liet Xavi al weten veel waarde te hechten aan zijn nieuwe functie. ‘Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach.’