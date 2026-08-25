Lando Norris verrast met pikante Nederlandse uitspraak

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lando Norris blijkt voor de camera van ‘Viaplay’ enkele Nederlandse woorden te kennen. En daarbij blijft het bepaald niet bij ‘Petje af’.

Wanneer de Formule 1-coureur wordt gevraagd welke Nederlandse woorden hij nog meer kent, komt Lando Norris spontaan met een opmerkelijke uitspraak. De racewinnaar laat bovendien weten dat hij begrijpt wat hij zegt.

Lando Norris verrast met Nederlandse woorden

‘Niet neuken in de keuken!’ zegt Lando voor de camera van Viaplay. Vervolgens bevestigt hij dat hij de betekenis van die woorden kent. ‘Wat moet je nog meer weten?’, zegt hij, terwijl hij in ieder geval doet alsof dit de enige Nederlandse woorden zijn die hij kent.

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‘Vertel het hem niet’

Buiten beeld staat iemand die Harry heet en kennelijk niet weet wat de uitspraak betekent. Lando reageert daarop met: ‘Vertel het hem niet. Hij heeft het nog nooit gedaan.’ Daarna moet de coureur zelf hard lachen om zijn opmerking. Wie de Harry buiten beeld precies is, blijkt niet uit de beelden. Mogelijk gaat het om Harry Benjamin, de Formule 1-commentator van Sky Sports.