Déze royal vrouwen kregen geen kans op de troon

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Amalia, prinses Elisabeth, prinses Ingrid Alexandra en prinses Leonor. De volgende generatie Europese staatshoofden bestaat voor een groot deel uit vrouwen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat was het lange tijd allerminst. Verschillende prinsessen zagen de troon aan hun neus voorbijgaan, puur omdat er een mannelijke erfgenaam in beeld kwam.

De regels rond troonopvolging verschilden jarenlang sterk per land. In sommige monarchieën konden vrouwen helemaal niet erven, terwijl elders een jongere zoon automatisch voor een oudere dochter ging. Daardoor liepen verschillende royal vrouwen een kroon mis die aanvankelijk binnen handbereik leek.

Prinses Märtha Louise werd ingehaald door haar jongere broer

Toen prinses Märtha Louise van Noorwegen in 1971 werd geboren, stond ze direct achter haar vader Harald in de lijn van troonopvolging. Twee jaar later veranderde alles met de komst van haar broertje Haakon. Omdat mannen destijds voorrang kregen op vrouwen, werd hij automatisch de belangrijkste erfgenaam. Noorwegen veranderde die regel in 1990, maar besloot de nieuwe wet niet met terugwerkende kracht in te voeren.

Prinses Märtha Louise vertelde later dat er in haar tienerjaren zelfs serieus over werd gesproken om haar alsnog koningin te laten worden. ‘Toen ik 15 was, was de toenmalige premier een vrouw. Zij kwam ineens met het idee dat dit niet klopte. Ik herinner me dat ze bij ons thuis langskwam, samen met opa [koning Olav V], en dat we bespraken of we het hele systeem moesten veranderen en ik koningin moest worden.’



Zelf wist ze op die leeftijd niet goed wat ze daarvan moest vinden: ‘Ik was vijftien. Ik wist niets van dat soort dingen.’ Uiteindelijk kon ze zich prima vinden in de situatie. ‘Het brengt veel druk met zich mee en het is echt een leven waar je bewust voor moet kiezen en waar je je voor honderd procent aan moet wijden. Daarom ben ik heel blij dat mijn broer de volgende in lijn is. Hij doet het geweldig en richt zich op precies de juiste dingen.’

Tekst gaat verder onder de post.

Prinses Caroline stond twee keer op de eerste plek

Prinses Caroline van Monaco kreeg zelfs twee keer uitzicht op de troon. Bij haar geboorte in 1957 was zij de eerste in lijn na haar vader, prins Rainier III. Dat veranderde in 1958, toen haar jongere broer Albert werd geboren. Volgens de regels in Monaco kreeg hij als jongen meteen voorrang op zijn oudere zus. Toen Albert in 2005 vorst werd en nog geen wettige kinderen had, kwam Caroline opnieuw bovenaan de opvolgingslijst te staan. Ook dat duurde niet eeuwig. In 2014 kregen Albert en prinses Charlene een tweeling: Gabriella en Jacques. Hoewel prinses Gabriella twee minuten eerder ter wereld kwam, werd prins Jacques dankzij de mannelijke voorkeursregel de erfgenaam. Prinses Caroline schoof opnieuw naar beneden en staat inmiddels op de derde plaats.

Tekst gaat verder onder de post.

Nog altijd niet overal gelijke kansen

In steeds meer koningshuizen maakt het geslacht van een erfgenaam inmiddels niet meer uit, maar volledige gelijkheid is er nog niet. Liechtenstein besloot onlangs pas dat vrouwen in een volgende generatie voortaan ook de troon kunnen erven. In Japan ligt dat anders: prinses Aiko is het enige kind van keizer Naruhito, maar mag volgens de huidige wet geen keizerin worden. Alleen mannelijke familieleden komen daar in aanmerking voor de troon. Ook in landen als Jordanië, Marokko en Saoedi-Arabië loopt de opvolging via mannen.

Zelfs prinses Leonor is nog niet helemaal zeker

Ook Spanje kent nog altijd een vorm van mannelijke voorkeur. Prinses Leonor is op dit moment eerste in lijn omdat koning Felipe en koningin Letizia geen zoon hebben. Volgens de huidige regels zou een jongere broer haar echter alsnog voorbijgaan. Daarmee is zij een opvallend voorbeeld van hoe modern en ouderwets troonopvolging soms tegelijkertijd kan zijn. De koningshuizen van Europa worden steeds vrouwelijker, maar voor sommige prinsessen bepaalt hun geslacht nog altijd hoeveel kans ze werkelijk maken op de kroon.