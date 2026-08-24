Davina Michelle compleet overdonderd na volkslied: ‘Ineens de koningin voor je neus’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Davina Michelle heeft zondag opnieuw het volkslied gezongen voorafgaand aan de Grand Prix van Zandvoort. Ondanks haar eerdere ervaring in 2021 zorgde het bijzondere optreden opnieuw voor flink wat spanning.

Na afloop sprak de zangeres met De Telegraaf en vertelde ze vooral opgelucht te zijn. Davina Michelle had door de zenuwen slecht geslapen, maar kon na haar optreden eindelijk ontspannen: ‘Maar nu voel ik me goed, ik ben blij.’

Eerst honderd meter met sleep

Voordat Davina van het moment kon genieten, moest ze zich nog concentreren op een praktische uitdaging. Ze moest honderd meter lopen met haar sleep zonder te vallen. Pas daarna kon de spanning wat zakken. ‘We kunnen weer even loslaten’, zegt ze. Het lopen vond ze uiteindelijk minder spannend dan het zingen van het volkslied. ‘Je staat toch het liedje van de koning voor hemzelf te zingen.’

Koningin Máxima komt Davina bedanken

Koning Willem-Alexander sprak Davina na afloop niet, maar koningin Máxima kwam wel even naar haar toe. ‘Die kwam nog even heel snel bedanken. Toen heb ik natuurlijk even bedankt dat zij de moeite hadden genomen om daar te staan. Om ernaar te luisteren. Dat blijft toch wel heel bijzonder.’

Davina Michelle ‘Een beetje flabbergasted’

Het korte gesprek met Máxima ging zo snel dat Davina zich de precieze woorden achteraf niet meer kon herinneren. De ontmoeting maakte duidelijk indruk op haar. ‘Ik was een beetje flabbergasted, want dan staat toch ineens de koningin voor je neus.’