Emma Kok onthult nieuwe liefde: vriend herkenbaar in beeld

Tekst: Evelien Berkemeijer

Emma Kok heeft haar nieuwe liefde voor het eerst duidelijk aan haar volgers laten zien. De zangeres hield haar vriend lange tijd buiten beeld, maar tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort kwam daar verandering in.

Emma Kok genoot zondag van de Formule 1 en deelde via Instagram verschillende beelden van haar bezoek aan Zandvoort. Haar vriend was eveneens van de partij. Waar ze hem eerder nog onherkenbaar hield, is hij op de nieuwe foto’s duidelijk te zien.

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Dit deed Emma Kok eerder

Daarmee laat Emma haar geliefde voor het eerst herkenbaar aan haar volgers zien. Eind juni maakte de zangeres al bekend dat ze opnieuw gelukkig is in de liefde, maar de identiteit van haar nieuwe vriend hield ze destijds nog voor zichzelf. Niet veel later verscheen er wel een romantische foto waarop Emma haar vriend een kus gaf, maar zijn gezicht bleef daarbij buiten beeld.

Relatie met Jort

In februari van dit jaar kwam er een einde aan haar relatie met haar toenmalige vriend Jort Knoops. Toen schreef Emma op Instagram: ‘Het is niet jouw fout en niet de mijne, maar het is tijd voor ons om door te gaan.’ Jort was zeven jaar ouder en basisschooldocent. Samen verschenen ze enkele keren op de loper.