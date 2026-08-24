Zara Larsson zorgt voor bizarre publieksstunt op Pukkelpop: beelden gaan de hele wereld over

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een optreden van Zara Larsson op het Belgische festival Pukkelpop heeft een bijzonder tafereel opgeleverd. Fans namen massaal een stunt van de Zweedse zangeres over, waarna de beelden op TikTok miljoenen keren werden bekeken en gedeeld.

Aan het begin van haar set werd Zara Larsson door haar dansers de lucht in getild. Voor veel bezoekers was dat het startsein om hetzelfde te proberen: verspreid door het publiek werden mensen door hun vrienden omhooggestoken.

Zara moedigt fans aan

Wanneer Zara ziet wat er in het publiek gebeurt, schiet ze in de lach en moedigt ze haar fans aan om ermee door te gaan. Het leverde een opvallend beeld op van meerdere bezoekers die tegelijkertijd boven de menigte uitstaken. Het fragment verspreidde zich vervolgens razendsnel via TikTok en werd wereldwijd miljoenen keren bekeken en gedeeld.

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Julia Coster opnieuw bij bijzonder Zara Larsson-moment

Tussen het publiek stond ook Julia Coster, die zelf al eerder viraal ging tijdens een optreden van Zara. In 2025 mocht Julia tijdens het nummer Lush Life het podium op, waar ze samen met de zangeres danste. Die choreografie werd overigens bedacht door Lola Beckers uit Middelbeers. Julia voerde de choreografie zo goed uit dat de beelden veel aandacht kregen en het moment bij optredens daarna steeds groter werd. Op Pukkelpop legde Julia vast hoe een vriendin eveneens de lucht in werd getild.

Van klein evenement naar 66.000 bezoekers per dag

Pukkelpop wordt sinds 1985 georganiseerd door de Humanistische Jongeren van Leopoldsburg en duurt vier dagen. De naam is afkomstig van De Pukkel, het jeugdhuis van de organisatie. Wat begon als een klein evenement groeide in de jaren daarna uit tot een groot Europees muziekfestival, dat dagelijks 66.000 bezoekers ontvangt.