AVROTROS haakt af voor Songfestival 2027: ‘Podium van verdeeldheid’

Tekst: Evelien Berkemeijer

AVROTROS doet in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep vindt dat het evenement zijn onafhankelijke en neutrale karakter heeft verloren door de aanhoudende geopolitieke spanningen rond een deelnemend land dat verwikkeld is in een grootschalig militair conflict.

AVROTROS heeft het afgelopen jaar bij de European Broadcasting Union (EBU) aangedrongen op duidelijke en transparante regels voor landen die betrokken zijn bij een militair conflict. De onlangs aangekondigde aanpassingen van de EBU geven de omroep onvoldoende vertrouwen dat de neutraliteit van het Eurovisie Songfestival kan worden hersteld. Deelname past volgens AVROTROS daarom niet langer bij de waarden betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en menselijkheid.

Grote verdeeldheid rond Songfestival

Het humanitaire leed in Gaza en de voortdurende aanvallen op de persvrijheid hebben volgens AVROTROS de verdeeldheid rond het Songfestival verder vergroot. Vijf landen besloten in 2026 niet deel te nemen, oud-winnaars stuurden hun trofee terug en meer dan duizend muzikanten en cultuurmakers riepen de EBU in een open brief op om in te grijpen. Voor AVROTROS blijft bovendien onduidelijk op basis van welke criteria de EBU bepaalt wanneer deelname van een land dat betrokken is bij een militair conflict nog verenigbaar is met het neutrale karakter van het evenement.

Taco Zimmerman: ‘Dat is pijnlijk’

Algemeen directeur Taco Zimmerman zegt over het besluit: ‘Het Songfestival is ooit opgericht om mensen en landen met elkaar te verbinden. Maar je kunt niet ontkennen dat een internationaal conflict steeds nadrukkelijker doorwerkt in het evenement, waardoor het zijn neutrale karakter heeft verloren. Het Songfestival is daarmee een podium van verdeeldheid geworden. Als publieke omroep blijven wij trouw aan onze waarden. Die zijn voor ons leidend, ook als dat betekent dat we een evenement dat ons na aan het hart ligt, moeten loslaten. Dat is pijnlijk, want we hadden er heel graag volgend jaar weer bij willen zijn.’

NPO bepaalt wie verdergaat

AVROTROS heeft de NPO geïnformeerd over het besluit en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival terug aan de NPO. Daarmee staat nog niet vast dat Nederland in 2027 afwezig is: de NPO bepaalt hoe het vervolg van de Nederlandse deelname eruitziet.