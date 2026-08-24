Mark Ruffalo woest na beschuldiging van antisemitisme: ‘Afschuwelijk en fundamenteel oneerlijk’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mark Ruffalo heeft fel gereageerd op Paramount, nadat het bedrijf hem in verband bracht met antisemitische stereotypen vanwege zijn kritiek op David en Larry Ellison en een mogelijke fusie met Warner Bros.

De acteur had de Ellisons ervan beschuldigd ‘enkele van de meest destructieve en onmenselijke krachten ter wereld aan te drijven’. Paramount reageerde daarop met een verklaring, waarna Mark Ruffalo zaterdagmorgen via X uitgebreid van zich liet horen.

Ruffalo: ‘Beschuldiging dat ik antisemitisch ben, is afschuwelijk’

‘De beschuldiging dat ik antisemitisch ben, is afschuwelijk en fundamenteel oneerlijk’, schreef Ruffalo. ‘Het bekritiseren van de acties van de Israëlische premier, een contract voor militaire technologie of de leidinggevenden die daaraan bijdragen, is niet hetzelfde als het bekritiseren van Joodse mensen. Deze kritische en noodzakelijke dialoog wordt vervolgens oneerlijk afgeschilderd als anti-Israëlisch. Om duidelijk te zijn: mijn standpunten komen voort uit mijn eigen politieke overtuigingen en mogen nooit worden geïnterpreteerd als vijandigheid jegens Joodse mensen, voor wie ik diepe liefde en respect heb. Alles wat ik weet over acteren, activisme en humanisme is diepgaand gevormd door de Joodse vrienden, collega’s en geliefden die integraal onderdeel van mijn leven zijn geweest en als familie voor me zijn.’

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The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 22, 2026

Grote zorgen over mogelijke fusie

Ruffalo deelde zaterdag ook een fragment van Paramount-bestuurslid Safra Catz, waarin zij sprak over de ‘werkelijk angstaanjagende technologieën’ die Oracle gebruikte om het Israëlische leger te helpen na de terreuraanslag van zeven oktober. De acteur omschreef de oudere Ellison als een ‘klassieke oligarch’ en waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van een fusie tussen Paramount en Warner Bros. ‘Deze fusie heeft echte gevolgen voor echte mensen en voor het hele land’, schreef hij. ‘Het is terecht en noodzakelijk om de Ellisons onder de loep te nemen, inclusief Oracle’s bedrijf dat is gebouwd op data, surveillance-technologie en overheidscontracten, en de ernstige bedreiging voor de redactionele vrijheid en het verlies van een inkomen voor duizenden gezinnen. De deal van 111 miljard dollar zou één familie de controle geven over CNN, HBO en Warner Bros., deels gesteund door buitenlands geld waarvan de invloed op redactionele beslissingen nooit volledig aan het publiek is uitgelegd.’

Paramount wijst kritiek van Mark Ruffalo af

Na Ruffalo’s eerste bericht liet een woordvoerder van Paramount weten dat het bedrijf ‘zich zorgen maakt wanneer antisemitische stereotypen worden gebruikt, zogenaamd in het kader van een zakelijk geschil. Woorden als “genocide” en “apartheid”, toegepast op een zakelijke transactie, zijn niet alleen verkeerd, ze gaan te ver en bagatelliseren het zeer reële lijden dat deze woorden juist proberen te beschrijven. Dit verdient geen reactie in dezelfde vorm – en voor alle duidelijkheid: we tolereren geen enkele vorm van vooroordeel, tegen wie dan ook.’

Bron: Variety