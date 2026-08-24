Voormalig Disney-kindster Raquel Lee Bolleau beschuldigt medewerker van seksueel misbruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voormalig kindster Raquel Lee Bolleau stelt dat ze op veertienjarige leeftijd tijdens de opnames van ‘The Poof Point’ herhaaldelijk seksueel is misbruikt door een toenmalige Disney-medewerker. De actrice heeft een civiele rechtszaak aangespannen tegen The Walt Disney Company.

De inmiddels 39-jarige Raquel Lee Bolleau diende de zaak vrijdag 21 augustus in bij de Superior Court van Los Angeles County. In de aanklacht, die in handen is van PEOPLE, stelt ze dat het vermeende misbruik in 2001 plaatsvond tijdens de productie van de Disney Channel-film The Poof Point. Volgens Bolleau ging het om een niet nader genoemde, middeljarige mannelijke medewerker van Disney.

Beschuldigingen rond opnames van ‘The Poof Point’

Bolleau beweert dat de medewerker haar alcohol gaf en haar meerdere keren seksueel misbruikte terwijl cast en crew in Salt Lake City verbleven, tijdens de opnames en op een vlucht terug naar Californië. Volgens haar droeg Disney-personeel haar op een band met de medewerker op te bouwen en tijd met hem door te brengen, terwijl de productie haar naar eigen zeggen van haar voogd scheidde en onvoldoende begeleiding bood. Ook stelt ze dat de man haar op de set ‘kwelde’ en waar andere volwassenen bij waren opmerkingen fluisterde als ‘gisteravond was zo leuk’. Volgens Bolleau ‘greep niemand bij Disney in’.

Bolleau: Disney onderzocht signalen niet

De actrice, die ook bekend is van The Amanda Show, stelt dat volwassenen binnen de productie veranderingen in haar gedrag en prestaties opmerkten nadat het vermeende misbruik was begonnen. Volgens de aanklacht zag ze er onder meer ziek en dronken uit, wat daarin wordt omschreven als ‘een schril contrast met de toegewijde, leergierige en ijverige kindactrice die zich bij de film had aangesloten’. Bolleau beweert dat Disney geen onderzoek instelde, maar dat managers haar verantwoordelijk hielden voor haar verslechterende prestaties, haar omschreven als ‘uit de hand gelopen’ en een andere geplande rol annuleerden.

Advocaten eisen dat betrokkenen ter verantwoording worden geroepen

Raquel Lee vraagt om een schadevergoeding voor vermeende economische verliezen en emotioneel leed, naast een punitieve schadevergoeding, advocaatkosten en andere kosten. Een totaalbedrag wordt in de aanklacht niet genoemd. Haar advocaten Douglas Wigdor en Jane Kim verklaarden aan PEOPLE: ‘De afgelopen tien jaar hebben talloze kindacteurs zich moedig uitgesproken over hun ervaringen met misbruik door volwassenen in de entertainmentindustrie. Als voormalige openbare aanklagers is onze boodschap aan de entertainmentindustrie simpel: dit gedrag is onvergeeflijk en degenen die er direct of indirect bij betrokken zijn, moeten ter verantwoording worden geroepen.’ Disney reageerde niet direct op een verzoek van PEOPLE om commentaar. Na The Poof Point had Bolleau een terugkerende stemrol in de Disney Channel-animatieserie The Proud Family, die van 2001 tot 2005 werd uitgezonden. Ook keerde ze terug voor de Disney+-revival The Proud Family: Louder and Prouder, die van 2022 tot 2025 te zien was.

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