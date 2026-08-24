Annemieke Schollaardt terug op NPO Radio 2 na behandeling tegen kanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Annemieke Schollaardt is maandag teruggekeerd op NPO Radio 2. De presentatrice was sinds eind mei afwezig nadat er kanker bij haar was ontdekt en vertelde in ‘Annemiekes A-Lunch’ over de afgelopen periode.

De 47-jarige radio-dj kreeg in mei een blindedarmontsteking, waarna uit onderzoek bleek dat er een tumor in haar blindedarm zat. In juni maakte Annemieke Schollaardt bekend dat ze schoon was verklaard. Maandag hervatte ze haar werkzaamheden voor haar AVROTROS-middagprogramma Annemiekes A-Lunch.

Annemieke over diagnose: ‘Oké, en nu?’

Over het moment waarop duidelijk werd wat er aan de hand was, vertelde Annemieke: ‘Dan is het dus kanker en dan denk je: oké, en nu?’ Ze kreeg te horen dat de ziekte goed te behandelen was. ‘Ik ben geopereerd en daarna ging er nog van alles mis, maar het belangrijkste was dat er geen uitzaaiingen waren en dat alles wat preventief werd weggehaald ook goed was. Dus dan kun je gaan herstellen.’ In juni deelde ze via Instagram al positief nieuws: ‘Alles is weg. En alles wat is getest, is goed!’ Annemieke blijft de komende tijd onder controle in het ziekenhuis en neemt de tijd voor haar herstel. Tijdens haar afwezigheid namen onder anderen Tim op ’t Broek, Sem Chouikha en Daniel Lippens haar programma over.

Twijfels over ‘Wensweek voor KWF’

Volgende week staat NPO Radio 2 in het teken van de Wensweek voor KWF. Annemieke twijfelde of het verstandig was om daar zo kort na haar behandeling aan mee te doen. ‘Sommige mensen zeiden: “Is dat nou wel verstandig?” Omdat ik bij wijze van spreken nog niet eens mijn driemaandelijkse controle heb gehad. Maar ik denk van wel’, zei ze. ‘Ik heb aan den lijve kunnen ervaren hoe waanzinnig de zorg is en hoe belangrijk het is om steun te krijgen van mensen.’

Bron: Nu.nl