Elvis Presley-collega Shelley Fabares op 82-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice en zangeres Shelley Fabares, bekend van ‘Coach’ en haar films met Elvis Presley, is op 82-jarige leeftijd overleden. Volgens haar familie stierf ze zaterdag in Los Angeles, omringd door dierbaren.

Shelley Fabares bouwde een decennialange carrière op in televisie, film en muziek. Ze werd onder meer bekend als Mary Stone in The Donna Reed Show en Christine Armstrong Fox in Coach, een rol die haar twee nominaties voor een Primetime Emmy Award opleverde.

Familie neemt emotioneel afscheid

Haar echtgenoot, M*A*S*H-ster Mike Farrell, bevestigde haar overlijden in een verklaring die hij samen met andere familieleden uitbracht. Zij schreven dat Shelley’s ‘warmte, vrijgevigheid, humor en gratie een blijvend verschil hebben gemaakt in het leven van iedereen die haar kende’. Ook deelden zij: ‘Ze had een opmerkelijk talent om mensen zich welkom, gewaardeerd en geliefd te laten voelen.’ Het eerbetoon vervolgde: ‘We zullen haar enorm missen – niet alleen als gevierd artiest, maar ook als de liefdevolle en bijzondere persoon die ze in ons dagelijks leven was. We zijn diep bedroefd door haar verlies, maar tegelijkertijd enorm dankbaar voor de jaren die we met haar hebben gedeeld en voor de vreugde, compassie en liefde die ze aan zovelen heeft gebracht. We putten troost uit de wetenschap dat Shelley’s werk en de herinneringen die ze heeft gecreëerd met degenen die van haar hielden, zullen voortleven.’

Van ‘The Donna Reed Show’ tot films met Elvis

Shelley werd in 1944 geboren in Santa Monica, Californië. Haar grote doorbraak volgde in 1958, toen ze in The Donna Reed Show de tienerdochter speelde van Donna, vertolkt door Reed, en Dr. Alex, gespeeld door Carl Betz. In de jaren zestig was ze vervolgens naast Elvis Presley te zien in drie films: Girl Happy uit 1965, gevolgd door Spinout en Clambake. Daarna speelde ze verschillende gastrollen in televisieseries en verscheen ze in 1971 naast James Caan en Billy Dee Williams in de Emmy-winnende tv-film Brian’s Song.

Ook succes als zangeres

Naast haar acteerwerk had Shelley een zangcarrière. Haar nummer Johnny Angel bereikte in 1962 de eerste plaats van de Billboard Hot 100 en ze bracht vier albums uit. In 1964 trouwde ze met muziekproducer Lou Addler, van wie ze twee jaar later uit elkaar ging. Vanaf 1989 speelde ze Christine Armstrong Fox in Coach en in datzelfde jaar trouwde ze met Mike Farrell, waarna ze stiefmoeder werd van zijn kinderen.

Bron: The Sun