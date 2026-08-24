Harde conclusie na crash Verstappen: ‘Red Bull heeft hem in deze situatie gebracht’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De harde crash van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Nederland staat volgens Lawrence Barretto en Mark Hughes niet op zichzelf. Beide Formule 1-journalisten wijzen vooral naar het gebrek aan snelheid van Red Bull Racing ten opzichte van McLaren, Mercedes en Ferrari.

Barretto stelt in de F1 Nation Podcast dat Max Verstappen daardoor steeds meer uit zijn auto moet halen dan er volgens hem daadwerkelijk in zit. Hughes komt op motorsportmagazine.com eveneens tot de conclusie dat Red Bull in Zandvoort duidelijk achter de drie andere topteams stond. De vroege uitvalbeurt van Verstappen maakte dat tijdens zijn thuisrace extra pijnlijk.

Barretto: ‘Hij moet de auto constant overdriven’

Volgens Barretto was Verstappens crash aan het einde van de eerste ronde meer dan een losstaand foutje op een vochtige baan. ‘De realiteit is dat de Red Bull niet echt snel genoeg is om Ferrari, McLaren of Mercedes te verslaan’, stelt hij. Daardoor zou Verstappen al vroeg hebben geprobeerd iets te forceren. ‘Hij probeert iets te doen op een licht vochtige start’, zegt Barretto. ‘Hij probeert iets te laten gebeuren, omdat hij weet dat hij op een gelijk speelveld eigenlijk niet snel genoeg is.’

Volgens de journalist bevindt de Nederlander zich daardoor voortdurend in een moeilijke positie: zonder extra risico komt hij tekort, terwijl het nemen van risico de kans op problemen vergroot. ‘Dit is gewoon een voorbeeld van waar Max is en waar Red Bull op dit moment staat’, zegt hij. ‘Hij moet de auto constant overdriven.’ Barretto noemt Red Bull inmiddels ‘het vierde beste team’ en concludeert: ‘Dat betekent dat Max steeds iets bijzonders moet doen om überhaupt in de buurt van de toppers te komen.’

Tekst gaat verder onder video met huilende fans in Zandvoort.

Hughes ziet drie teams duidelijk boven Red Bull staan

Ook Hughes is kritisch over de snelheid van Red Bull. Over McLaren, Mercedes en Ferrari schrijft hij: ‘Alle drie waren ze veel beter dan Red Bull.’ Daarbij zag hij verschillende sterke punten bij de concurrentie. Mercedes kwam volgens hem vooral goed voor de dag op de rechte stukken in de eerste sector, terwijl McLaren veel tijd won in de snelle bochten van de middensector. Ferrari zat daar volgens Hughes tussenin en beschikte bovendien over goede bandenslijtage. Uiteindelijk trok Lando Norris de wedstrijd naar zich toe door Kimi Antonelli te achterhalen en te passeren. Hughes beschrijft hoe Norris bij het naderen van Lewis Hamilton richting Tarzan zijn mogelijkheid benutte: ‘Hij had één kans om de move te maken’, schrijft hij, ‘en hij greep die, buitenom, zeven ronden na zijn tweede stop.’

Pijnlijk afscheid voor Verstappen in Zandvoort

Voor Hughes kreeg Verstappens vroege uitvalbeurt extra betekenis doordat de Grand Prix van Nederland zo sterk met het succes van de Nederlander verbonden was geraakt. Hij noemt Verstappen ‘de pas opnieuw vastgelegde Max Verstappen’ en wijst erop dat diens crash aan het einde van de eerste ronde rode vlaggen veroorzaakte. Tegelijkertijd leverde de wedstrijd vooraan volgens Hughes wel een ‘fascinerende achtbaan van wisselende kansen en dramatische momenten’ op. Waar McLaren, Mercedes en Ferrari de strijd bepaalden, bleef Red Bull volgens zijn analyse achter. Daarmee eindigde Verstappens laatste Grand Prix van Nederland vroeg, terwijl zijn concurrenten vooraan de hoofdrol overnamen.

Jack Plooij sprak naderhand nog met Max:

Bron: F1 Maximaal