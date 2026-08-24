Meghan Markle verliest rol in Netflix-serie vanwege kritiek

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle (45) leek zich op te maken voor een terugkeer naar het acteren, maar die plannen zouden inmiddels zijn afgeblazen. De hertogin van Sussex was volgens verschillende media in beeld voor een rol in het derde seizoen van The Gentlemen.

Vrijdag kwam naar buiten dat Meghan Markle gesprekken voerde over een plek in de Netflixserie van Guy Ritchie. Niet veel later meldde Tina Brown, voormalig hoofdredacteur van Vanity Fair en The New Yorker, dat de mogelijke samenwerking niet meer doorgaat. De negatieve reacties vanuit het Verenigd Koninkrijk zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Rol Meghan Markle zou zijn geschrapt

Brown zegt te hebben gehoord dat Meghan niet langer wordt overwogen voor de serie. ‘Ik hoorde vanmorgen dat de casting van Meghan Markle voor het derde seizoen van The Gentlemen is geannuleerd. De negativiteit in het Verenigd Koninkrijk was zo hevig dat doorgaan onhoudbaar werd’, schrijft ze. Ook Variety meldde eerder dat er gesprekken waren. Een derde seizoen van The Gentlemen is overigens nog niet officieel goedgekeurd door Netflix.

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Bekend van Suits

Voor haar huwelijk met prins Harry bouwde Meghan een carrière op als actrice. Ze brak door als Rachel Zane in Suits en speelde dat personage zeven seizoenen lang. Ook had ze rollen in CSI: NY, 90210, Horrible Bosses en Anti-Social. Recent nam ze als zichzelf een gastrol op in de Amazon-komedie Close Personal Friends, waarin ook Brie Larson en Jack Quaid te zien zijn.

Nieuwe fase voor Meghan Markle en prins Harry

Het nieuws over de mogelijke rol kwam naar buiten rond dezelfde tijd dat bekend werd dat Meghan en prins Harry met hun twee kinderen opnieuw in Groot-Brittannië zouden gaan wonen. Zes jaar geleden verruilde het gezin het Verenigd Koninkrijk voor de Verenigde Staten. Op professioneel vlak blijven de twee intussen verbonden aan Netflix: vorig jaar sloten ze opnieuw een meerjarige overeenkomst voor films en televisie, na hun eerste deal uit 2020.