Influencer Elise Boers en gezin verlaten Ibiza definitief: ‘Elke dag met angst geleefd’

Tekst: Ruth Smeets

Elise Boers (40) heeft een grote knoop doorgehakt. Na drie jaar op Ibiza verhuist de influencer samen met haar gezin definitief terug naar Nederland, omdat ze zich door een notenallergie niet langer veilig voelt op het Spaanse eiland.

Dat besluit doet pijn, want het gezin had juist een leven opgebouwd waar het erg gelukkig mee was. De kinderen zaten goed op school en in maart verhuisden ze nog naar een woning waar ze jarenlang wilden blijven. Toch gooide een ernstige notenallergie roet in het eten.

Ambulance liet soms lang op zich wachten

Vooral de bereikbaarheid van medische hulp begon Elise steeds meer zorgen te baren. Ze moest naar eigen zeggen meerdere keren het noodnummer bellen en wachtte vervolgens soms 30 tot 40 minuten op een ambulance. Voor iemand met haar ernstige allergie voelt dat als een groot risico. ‘Ik heb natuurlijk wel die EpiPens, maar alsnog moet je echt meteen eerste hulp hebben’, vertelt ze. ‘Want dan kan het eigenlijk al gewoon afgelopen zijn, klaar.’

Nieuwe allergische reactie veranderde alles

De doorslag kwam toen Elise ineens heftig reageerde op een perzik, terwijl ze daar naar eigen zeggen nooit eerder allergisch voor was geweest. ‘Dat heeft echt een soort knop bij mij omgezet, dat ik dacht: we wonen zo afgelegen. Ik kan het eigenlijk elk moment krijgen.’ Vanaf dat moment begon ze eten steeds minder te vertrouwen. ‘Ibiza is onveilig voor mij. Het is in Nederland voor mij gewoon veiliger om hier te wonen.’

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Van droomleven naar dagelijkse angst

Waar Ibiza lange tijd als een droom voelde, begon de allergie het dagelijkse leven van Elise steeds meer te beheersen. ‘Het heeft ervoor gezorgd dat ik daar ook elke dag met angst heb geleefd. Dat overschaduwt eigenlijk het geluksgevoel van het mooie weer daar en het andere soort leven dat je daar hebt.’ De verhuizing moest vervolgens razendsnel worden geregeld. ‘We moesten gewoon in een week tijd scholen hier vinden voor de kinderen, opvang voor Coco. Ja, gewoon alles wat erbij komt kijken.’

Afscheid valt gezin zwaar

Hoewel Elise opgelucht is dat ze in Nederland dichter bij familie en vrienden woont, blijft het afscheid van Ibiza verdrietig. ‘Het voelt heel dubbel, want natuurlijk ben ik blij dat ik weer bij mijn familie ben en hier bij mijn vrienden. Maar ja, we geven wel een leven op dat we daar de afgelopen drie jaar hebben opgebouwd. En dat is toch best wel verdrietig voor ons allemaal.’ Eén ding staat inmiddels vast: ‘We gaan dus niet meer terug. We blijven hier.’