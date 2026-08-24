Erling Haaland verrast met compleet nieuwe look na drastische knipbeurt

Tekst: Ruth Smeets

Erling Haaland is vanaf komend seizoen met een opvallend ander kapsel op het voetbalveld te zien. De 26-jarige Noor heeft zijn bekende lange blonde lokken laten afknippen en kiest voortaan voor een zeer korte coupe.

De spits van Manchester City deelt zijn metamorfose uitgebreid met zijn volgers. Daarbij laat Haaland stap voor stap zien hoe zijn haar steeds korter wordt. De reacties op zijn nieuwe uiterlijk lopen flink uiteen.

Haaland neemt afscheid van lange lokken

‘Nieuw seizoen, nieuw kapsel’, schrijft Erling Haaland bij een van zijn berichten op sociale media. Bij een andere serie foto’s houdt hij het luchtig met de tekst: ‘Kort haar, geen zorgen.’ Ook in zijn vlog is te zien hoe hij afscheid neemt van zijn kenmerkende haardos. ‘Dit mooie blonde haar, time to let it go’, zegt Haaland voordat de schaar erin gaat. Aan het einde van de video is van zijn lange lokken vrijwel niets meer over.

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Ibrahimović ziet het met lede ogen aan

De nieuwe coupe kan niet op goedkeuring van iedereen rekenen. Zlatan Ibrahimović reageert geschrokken wanneer hij het resultaat ziet. ‘Blokkeer me en wis mijn nummer’, zegt de voormalig voetballer. Eerder had hij Haaland nog gewaarschuwd met de woorden: ‘Knip nooit je haar, want daar zit je kracht in.’ Die opmerking zorgt online voor vergelijkingen met Simson, de Bijbelse figuur die zijn kracht verloor nadat zijn haar werd afgeknipt.

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Verdeelde reacties onder fans

Ook supporters weten niet goed wat ze van de verandering moeten vinden. ‘Een engel is zijn vleugels verloren’, schrijft een fan. Anderen houden het bij reacties als ‘Waarom?’ en ‘Rapunzel, nee.’ Tegelijkertijd zijn er ook veel positieve geluiden. Zo verschijnen opmerkingen als ‘Geweldig’, ‘Tien jaar jonger’ en ‘Doelpunten komen eraan.’ Noel Gallagher vindt eveneens dat Haaland er een stuk jonger uitziet en zegt: ‘Man, je lijkt ongeveer 17 jaar oud uit.’ Teamgenoot Jack Grealish doet daar nog een schepje bovenop en schat hem ‘ongeveer tien jaar’, al is hij uiteindelijk wel enthousiast: ‘I love it.’