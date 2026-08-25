Prinses Catherine keert terug van vakantie met een nieuwe haarkleur

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Catherine laat tijdens haar verblijf in Schotland een opvallend nieuwe look zien. De prinses van Wales verscheen zondag met een veel lichtere haarkleur bij een kerkdienst in de buurt van Balmoral.

Samen met prins William en hun drie kinderen geniet prinses Catherine van de traditionele zomervakantie van de koninklijke familie. Haar verschijning komt kort nadat bekend werd dat prins Harry en Meghan Markle plannen hebben om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwe look voor prinses Catherine

Prinses Catherine werd op 23 augustus gezien op weg naar een dienst in Crathie Kirk. Prins William zat achter het stuur, terwijl prins George, prinses Charlotte en prins Louis achterin zaten. Hoewel haar outfit vanuit de auto niet volledig te zien was, sprong vooral haar nieuwe haarkleur in het oog. Prinses Catherine heeft haar lokken een honingblonde tint gegeven en droeg haar haar los in zachte golven. Ze combineerde de nieuwe coupe met een witte blouse, een tweed jasje, een bruine hoed en opvallende gouden oorbellen.

Tekst gaat verder onder de post.

Familie geniet van Schotland

Het gezin verblijft sinds 20 augustus op Balmoral, waar verschillende leden van de koninklijke familie jaarlijks samenkomen. Ook koning Charles, koningin Camilla, prinses Anne en prins Edward werden in Schotland gespot. Prins William vertelde eerder hoe dierbaar het land voor zijn gezin is. ‘George, Charlotte en Louis weten inmiddels hoe belangrijk Schotland voor ons allebei is en beginnen daar nu ook hun eigen dierbare herinneringen te maken’, zei hij daarover.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Terugkeer prins Harry zorgt voor spanning

Intussen speelt op de achtergrond het nieuws over prins Harry en Meghan Markle. Het stel zou na zes jaar in de Verenigde Staten willen terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens bronnen zouden prins Archie en prinses Lilibet vanaf september in Groot-Brittannië naar school gaan. Een bron stelt dat prins William en prinses Catherine niet helemaal gerust zijn op de situatie. ‘William maakt zich grote zorgen dat Harry en Meghan opnieuw zullen proberen een constructie te krijgen waarbij ze deels royal en deels zelfstandig zijn, iets waar koningin Elizabeth in 2020 tijdens de top in Sandringham al een stokje voor stak’, aldus de insider.

Ook zou het vertrouwen tussen de broers nog altijd een probleem zijn. ‘Ze zijn voorzichtig over de hele terugkeer naar Groot-Brittannië. Koning Charles is blij dat Harry thuiskomt, maar voor William blijft het gebrek aan vertrouwen een belangrijk punt.’