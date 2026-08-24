Madonna viert 68e verjaardag op Corfu en veroorzaakt politieke rel

Tekst: Ruth Smeets

Een uitbundig verjaardagsfeest van Madonna (68) op Corfu heeft gezorgd voor onverwachte politieke opschudding in Griekenland. Niet de festiviteiten zelf, maar een vermeend verzoek aan inwoners van het dorp Kouramades om hun ramen dicht te houden, zette de verhoudingen op scherp.

De zangeres vierde zondag haar verjaardag in het kleine dorp, samen met vrienden, haar kinderen en vriend Akeem Morris. Terwijl Madonna op sociale media enthousiast terugblikt op haar verblijf, barst in Athene een discussie los over de manier waarop de dorpsbewoners zouden zijn behandeld.

Parlementslid woedend over vermeend verzoek

Elena Akrita, parlementslid namens de linkse partij Syriza, stoorde zich aan het bericht dat inwoners hun ramen gesloten moesten houden om Madonna en haar gezelschap aan het zicht te onttrekken. Wie het verzoek precies zou hebben gedaan, is niet duidelijk. Volgens Akrita was dat echter niet het belangrijkste. ‘De vraag is niet of zij erom heeft gevraagd, maar of ze haar hebben gehoorzaamd’, schreef ze op sociale media. Ze trok daarbij een scherpe vergelijking met arbeiders op katoenplantages die moesten bukken en zwijgen. Ook vond ze dat premier Kyriakos Mitsotakis zich over het ‘beschamende voorval’ had moeten uitspreken.

Minister verdedigt komst van Madonna

Minister van Volksgezondheid Adonis Georgiadis kon zich niet vinden in die kritiek. Hij stelde dat Akrita, die volgens hem uit een welgestelde familie komt, onvoldoende beseft hoeveel geld en publiciteit het bezoek van Madonna kan opleveren voor Corfu en de Griekse toeristische sector. Volgens de minister vertegenwoordigen alleen al de foto’s en berichten die Madonna over haar verblijf plaatste een waarde van ‘miljoenen euro’s aan inkomsten’. In zijn ogen zou de aandacht rond haar verjaardag daarom vooral als een opsteker voor Griekenland moeten worden gezien.

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Madonna viert feest tot in de vroege uurtjes

Van de politieke discussie leek Madonna zelf niets te merken. ‘Het is mijn verjaardag! Eten, bidden, liefhebben, drinken, dansen, borden breken en katten voeren!! Dankjewel God!’, schreef ze bij foto’s van het feest. Voor de gelegenheid had ze restaurant Atzaro afgehuurd en naar verluidt een Italiaans kinderkoor laten overvliegen. De popster verscheen in opvallende outfits en vierde haar verjaardag samen met haar gasten tot ongeveer 02.00 uur op straat. Ook was er een witgouden, hartvormige verjaardagstaart met een groot oog als versiering. Tijdens haar verblijf bracht ze bovendien een bezoek aan het Heilige Klooster van Varlaam in Meteora.