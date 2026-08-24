Gerard Joling tóch terug met derde seizoen Only Joling: ‘Ik heb enorm lang getwijfeld’

Tekst: Ruth Smeets

Gerard Joling (66) heeft besloten zijn leven opnieuw open te stellen voor de camera’s. Er komt een derde seizoen van Only Joling bij RTL 4. Dat besluit is opvallend, omdat de zanger eerder nog flink twijfelde of hij wel verder wilde met de realityserie.

De eerste twee seizoenen waren een groot succes en trokken regelmatig meer dan een miljoen kijkers. Vooral de open manier waarop Gerard zijn dagelijkse leven liet zien, viel in de smaak. Wanneer de nieuwe reeks op televisie verschijnt, is nog niet bekend.

Vraag van fans geeft de doorslag

De zanger vertelt op Instagram dat hij lang heeft nagedacht over een vervolg. ‘Ik heb enorm lang getwijfeld’, zegt hij. ‘Gaan we het wel of gaan we het niet doen? Maar we komen toch met een nieuwe serie van Only Joling.’ Volgens Gerard kreeg hij vanuit allerlei hoeken verzoeken om door te gaan. De vele reacties van fans via sociale media en mail hebben hem uiteindelijk over de streep getrokken.

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Ook privéleven Gerard Joling weer te zien

Kijkers krijgen in het nieuwe seizoen opnieuw een breed beeld van zijn leven. Niet alleen zijn optredens en werkzaamheden komen voorbij, ook thuis draaien de camera’s mee. ‘Er komen een hoop spectaculaire, gekke, maar ook emotionele dingen aan’, laat Gerard weten. De zanger zegt blij te zijn dat RTL opnieuw met hem aan de slag gaat.

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Eerder nog weinig zin in nieuwe reeks

Dat er nu toch een derde seizoen komt, lag enkele maanden geleden nog niet voor de hand. In april reageerde Gerard op de vraag of hij zat te wachten op een vervolg met: ‘Nou, ik hoop het niet.’ Ook later liet hij weten dat de intensieve opnames hem aan het twijfelen brachten. Toch hield hij de mogelijkheid altijd open zolang zijn gezondheid en energie het toelieten. Nu is de knoop definitief doorgehakt en keert Only Joling opnieuw terug.