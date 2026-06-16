Gerard Joling onthult bizar bedrag voor halfuur zingen: ‘Ik vind het zelf ook belachelijk’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gerard Joling heeft in Vandaag Inside Oranje openheid gegeven over de bedragen die hij ontvangt voor optredens. Aan tafel ging het over zijn verdere carrière en de manier waarop hij zijn concerten invult.

Johan Derksen vatte het op zijn eigen manier samen: ‘Voor een godsvermogen een halfuurtje vullen.’ Gerard Joling legde daarop uit dat de prijs afhangt van het aantal mensen in de zaal.

Bedrag voor een halfuur optreden

‘Dat ligt eraan hoeveel mensen in de zaal zitten, maar gemiddeld is dat 1800, 1900, duizend euro’, vertelde Gerard. Daarna verduidelijkte hij dat het inderdaad om een halfuur gaat, al is het bedrag niet altijd hetzelfde. ‘Die prijs gaat omhoog op het moment dat je naar de 2000, 3000, 4000, 6000 mensen gaat. Of 10.000. Voor onder de 150 is (…) een bruiloftje is 16,500 euro.’ Zelf vindt Gerard dat ook veel geld en benoemt hij dat hij het belachelijk vindt.

De Toppers als verdienmodel

Wanneer Johan opmerkt dat De Toppers ook het ultieme verdienmodel is, kijkt Gerard vooral naar wat het hem artistiek heeft gebracht. ‘Ik heb heel veel centjes daar verdiend, maar ik heb ook ontzettend genoten omdat je zo’n enorm podium krijgt. Want welke artiest kan voor 67.000 mensen optreden?’

Gerard Joling trots op grote podia

Gerard benadrukt dat hij veel bijzondere optredens heeft mogen doen met De Toppers. ‘Als ik deze twee shows heb gehad, dan heb ik 56 keer in de ArenA gestaan met de mannen. Maar ook al 14 keer in Ahoy, dat is een enorm podium dat je krijgt. Ik ben er ongelooflijk trots op en ook dankbaar.’

Bekijk het gesprek: