Inwoners Sicilië woedend om driedaagse bruiloft Dua Lipa: ‘Palermo is niet te huur’

Tekst: Ruth Smeets

Dua Lipa (30) en Callum Turner (36) vierden hun huwelijk afgelopen weekend groots in Palermo. De komst van de zangeres en de acteur zorgde alleen niet bij iedereen voor feestvreugde: inwoners klagen dat delen van de Italiaanse stad zijn afgesloten en dat hun dagelijks leven wordt ontregeld.

Het stel gaf elkaar vorige week officieel het jawoord in Engeland. Omdat Dua Lipa en Callum Turner elkaar twee jaar geleden tijdens een vakantie in Palermo leerden kennen, vierden ze hun huwelijk ook op Sicilië. Dat gebeurde met een driedaags feest, maar veel bewoners vinden dat de stad daarvoor te veel wordt ingeleverd.

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Pleinen afgesloten voor bruiloft

Voor de festiviteiten werden onder meer grote pleinen in Palermo afgesloten. Ook voetgangers konden op sommige plekken niet meer doorlopen. Rond Palazzo Gangi en Piazza Croce dei Vesperi werden hekken geplaatst en zwarte doeken opgehangen om de privacy van het bruidspaar te beschermen.

Die maatregelen vallen slecht bij omwonenden. In de buurt zijn pamfletten op muren verschenen met teksten als ‘Palermo is niet te huur’ en ‘De pleinen zijn van iedereen’. Ook klinkt de boodschap: ‘Wij eisen het recht om te kunnen leven’. Sommige ondernemers zouden hun zaak moeten sluiten, terwijl bewoners met uitzicht op de feestlocatie hun rolluiken dicht moeten houden. Eerder doken ook verhalen op dat omwonenden contracten kregen voorgelegd waarin stond dat zij geen foto’s of filmpjes mochten maken voor de pers.

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Stad krijgt kritiek

De gemeente Palermo krijgt eveneens kritiek, omdat de stad toestemming gaf om openbare plekken tijdelijk af te sluiten. Volgens berichten zou Palermo per plein 8.500 euro hebben ontvangen om de afsluitingen mogelijk te maken. Voor veel inwoners voelt het alsof hun stad voor een privéfeest wordt gebruikt. De situatie doet denken aan de bruiloft van Amazonbaas Jeff Bezos in Venetië vorig jaar. Ook daar leidde een luxe huwelijksfeest tot protesten van inwoners, die vonden dat hun stad te veel werd aangepast aan rijke bezoekers en beroemdheden.

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Vergoeding voor bewoners

Om de overlast te verzachten, zou er sprake zijn van financiële compensatie. Bewoners die direct uitkijken op de feestlocatie zouden 850 euro schadevergoeding hebben gekregen. Volgens sommige Britse kranten zou Dua bepaalde inwoners van Palermo zelfs 5000 pond betalen, omgerekend zo’n 5767 euro. Toch lijkt dat de boosheid niet helemaal weg te nemen. Op de pamfletten in de stad klinkt vooral de boodschap dat Palermo van de inwoners is en niet zomaar kan worden afgesloten voor een beroemd bruidspaar.