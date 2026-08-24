Dít droegen koningin Máxima en prinses Alexia tijdens de Grand Prix

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Máxima en prinses Alexia trekken zondag volop de aandacht op Circuit Zandvoort. Moeder en dochter verschijnen allebei stijlvol aan de start van de laatste Dutch Grand Prix en zorgen met hun outfits voor een koninklijk modemoment.

Samen met koning Willem-Alexander arriveerden ze op het circuit, waar de koninklijke familie de afgelopen jaren vaker aanwezig was. Moeder en dochter springen in het oog met hun kleding.

Koningin Máxima kiest voor vertrouwde elegantie

Koningin Máxima verschijnt in een lichte, zomerse combinatie van Natan Couture. Ze draagt een witte blouse met daarbij een beige rok tot boven de enkels, voorzien van witte tekeningen. Haar look maakt ze af met een witte tas en hoge sleehakken van Valentino. Die schoenen komen trouwe volgers mogelijk bekend voor: in 2024 droeg de koningin dezelfde sleehakken met studs al tijdens de Grand Prix in Zandvoort. Ook haar zonnebril van Cartier sluit aan bij de rustige, chique uitstraling van haar outfit.

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Prinses Alexia gaat voor modern en chic

Naast haar moeder kiest Alexia voor een jongere, opvallende look. De prinses draagt een strapless top met aan één kant een schuin aflopend stuk stof. Rond haar middel zit een gouden riem van Sézane, die ze combineert met gouden oorbellen. Onder haar broek draagt ze suède bruine schoenen met een punt. De gouden details geven haar outfit een elegante uitstraling, zonder dat het geheel te formeel wordt.

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Koninklijk bezoek aan Zandvoort

Hoewel de kleding van koningin Máxima en prinses Alexia veel bekijks trekt, had koning Willem-Alexander zondag ook een officiële taak. De koning reikte na afloop van de race de prijs uit aan de winnaar en was voor de start op de grid aanwezig toen Davina Michelle het Wilhelmus zong. Ook verschillende andere leden van de koninklijke familie, onder wie prinses Mabel en prins Bernhard, waren op het circuit aanwezig.