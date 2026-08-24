Oud-deelnemer ‘De Bondgenoten’ opgepakt na verdachte dood in woonzorgcentrum

Tekst: Redactie Weekend

Een man is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de niet-natuurlijke dood van een patiënt. Volgens bronnen van De Telegraaf gaat het om de 26-jarige Jelle: voormalig deelnemer aan ‘De Bondgenoten’.

De politie Oost-Brabant bevestigt dat zondagochtend een 26-jarige man uit Oirschot is aangehouden, maar wil niet bevestigen dat het om Jelle D. uit De Bondgenoten gaat. Juicekanaal RealityFBI noemde zijn naam en bracht beelden naar buiten waarop te zien is dat een man vroeg in de ochtend door een zwaarbewapend arrestatieteam wordt meegenomen. De verdachte werkte als medewerker bij een woonzorgcentrum van Joris Zorg in Oirschot.

Politie onderzoekt niet-natuurlijk overlijden

Bij de politie ontstond kort na het overlijden het vermoeden dat er mogelijk geen sprake was van een natuurlijke dood. ‘Hij zit vast en wordt gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Het onderzoek loopt en dat moet uiterst zorgvuldig gebeuren. We zijn terughoudend in het geven van meer informatie.’ Vanwege de onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd, is een Team Grootschalige Opsporing gestart. Joris Zorg zegt nauw contact te hebben met de politie en mee te werken aan het onderzoek. Een woordvoerder laat weten dat de organisatie ‘erg geschrokken’ is van het onderzoek naar een niet-natuurlijk overlijden.

Jelle D. over dementiezorg tijdens ‘De Bondgenoten’

Volgens ingewijden van De Telegraaf gaat het om Jelle D., die naast zijn acteerwerk als verzorgende-IG met mensen met dementie werkte. In een filmpje uit september 2024 vertelde hij dat hij werkzaam was op afdeling Nachtegaal van Joris Zorg. ‘Buiten al het leuke acteerwerk dat ik doe, heb ik ook nog een vaste baan in de zorg’, schreef hij destijds. Jelle D. behoorde daarnaast tot de eerste deelnemers aan De Bondgenoten. Zijn deelname duurde twee maanden, waarna hij onder meer te zien was in de YouTube-serie De club van Koko en regionaal actief bleef als cabaretier en deelnemer aan Wie is de Oirschotse mol.

Bron: De Telegraaf