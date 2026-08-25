Deze namen van Britse royals zijn een bijzonder eerbetoon aan hun familie

Tekst: Ruth Smeets

Binnen de Britse koninklijke familie is een naam zelden zomaar een naam. Veel kinderen krijgen een voor- of tweede naam die verwijst naar een geliefd familielid uit een eerdere generatie.

Koningin Elizabeth duikt daarbij opvallend vaak op, maar ook prinses Diana, prins Philip en Lord Louis Mountbatten leven via de namen van hun nakomelingen voort. Vooral bij de jongste generatie zitten er soms meerdere koninklijke eerbetonen in één naam verstopt.

Adelaide is vernoemd naar drie dierbaren

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank kregen op 3 augustus in Lissabon hun derde kind: Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Pas twee weken na haar geboorte deelden ze haar volledige naam. Vooral Elizabeth springt eruit, want daarmee eren ze koningin Elizabeth. ‘We zijn zo blij om Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank met jullie te delen,’ schreef Eugenie op Instagram. ‘Vernoemd naar drie mensen van wie we houden en die we bewonderen, zowel uit het verleden als het heden, waaronder haar overgrootmoeder die we diep in ons hart dragen.’ Ook broer August draagt meerdere familieverwijzingen in zijn naam. Zijn voornaam is terug te voeren op prins Albert, terwijl Philip een eerbetoon is aan prins Philip. Hawke verwijst dan weer naar een voorvader van vaderskant.

Naamkeuzes van prins William en prinses Catherine

Prins George, de oudste zoon van prins William en prinses Catherine, kreeg een naam die verwijst naar koning George VI. Zijn tweede naam Alexander sluit aan bij Alexandra, een van de namen van koningin Elizabeth, terwijl Louis herinnert aan Lord Louis Mountbatten. Ook prinses Charlotte draagt meerdere eerbetonen met zich mee. Charlotte is de vrouwelijke variant van Charles en verwijst naar koning Charles. Haar andere namen, Elizabeth en Diana, zijn gekozen ter nagedachtenis aan koningin Elizabeth en prinses Diana. Bij prins Louis gaat die traditie verder: Louis verwijst opnieuw naar Lord Louis Mountbatten en Charles naar zijn grootvader, koning Charles.

Lilibet kreeg zelfs twee duidelijke koninklijke verwijzingen

Prins Harry en Meghan Markle kozen bij hun zoon prins Archie juist voor een naam zonder duidelijke verwijzing naar overleden royals. Bij zijn zus prinses Lilibet deden ze dat anders. Lilibet was de bijnaam die koningin Elizabeth al van jongs af aan droeg, terwijl haar tweede naam Diana een eerbetoon is aan prinses Diana. Ook prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi kozen ervoor de naam Elizabeth door te geven. Hun dochters Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi en Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi dragen allebei de naam van hun overleden overgrootmoeder.

Elizabeth en Philip keren ook terug bij prins Edward en prinses Sophie

Ook prins Edward, de jongste zoon van koningin Elizabeth en prins Philip, en Sophie, hertogin van Edinburgh, verwerkten familiegeschiedenis in de namen van hun kinderen. Hun dochter Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor kreeg Alice mee als verwijzing naar prinses Alice van Griekenland en Denemarken, de moeder van prins Philip. Elizabeth verwijst naar koningin Elizabeth. Hun zoon James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, Earl of Wessex, draagt met Philip eveneens een eerbetoon aan zijn overleden grootvader.