Arno Kantelberg onthult waarom hij ineens overal op tv was en nu niet meer: ‘Hele ordinaire reden’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Arno Kantelberg was een periode geregeld op televisie te zien. In ‘Marc-Marie en Isa Vinden Iets’ vertelt hij welke financiële reden daarachter zat én waarom hij het inmiddels rustiger aan kan doen.

Marc-Marie Huijbregts en Isa Hoes bellen in hun podcast Marc-Marie en Isa Vinden Iets met Arno Kantelberg, waarbij Marc-Marie zijn vele televisieoptredens ter sprake brengt. ‘Is daar een reden voor dat je ineens zo in het publieke… behalve dan dat het gewoon geld op levert, dat je gewoon moet werken?’, vraagt hij. Arno antwoordt: ‘Ja, dat is dat is een hele ordinaire reden, maar dat is ook een reden.’

Arno wint 60.000 euro in ‘Het Diner’

Inmiddels hoeft Arno naar eigen zeggen minder vaak op televisie te verschijnen. Hij vertelt dat hij aan een quiz had meegedaan en daar veel geld won: ‘Ik had aan een quiz meegedaan en, het is eigenlijk een te lang verhaal, maar daar had ik echt heel veel geld gewonnen.’ Het bleek om 60.000 euro te gaan. ‘Maar niemand heeft het gezien’, voegt hij eraan toe. Arno doelt op zijn deelname aan Het Diner, dat in maart 2026 werd uitgezonden. In het programma namen iedere aflevering vijf bekende Nederlanders het onder leiding van Raymond Thiry tegen elkaar op tijdens een diner, waarbij zij in vier rondes gênante belevenissen en pikante anekdotes deelden. Het programma werd onder meer genoemd vanwege een waargebeurd verhaal dat Lale Gül er vertelde over een seksspeeltje.

‘Waar is dat goede doel gebleven?’

Arno ging er aanvankelijk vanuit dat het gewonnen geld bestemd was voor een goed doel. ‘Maar wij dachten dat het voor een goed doel was. Dat kwam: Karin Bloemen, die zat de hele tijd, was best wel vermoeiend. Die zat de hele tijd: ja wel je best doen, want we moeten voor een goed doel… Ik dacht: “Ja, maakt mij het nou uit.” Maar ik zat in de finale met Jamie Westland, die drummer van DI-RECT (…) Toen zei hij (de presentator): “Wie van de finalisten gaat met de pot naar huis? Ik denk: Wie van de finalisten ga met de pot naar huis? Waar is dat goede doel gebleven? Ja, er was dus geen goed doel.”’ Door het prijzengeld kon Arno zijn televisieoptredens vervolgens weer terugschroeven. ‘Oh, de rest van het jaar kan ik rustig aandoen’, dacht hij.

Bekijk het gesprek met Arno Kantelberg hier: