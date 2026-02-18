Vrouw Arno Kantelberg verfoeit zijn faam

Tekst: Rick Evers

Arno Kantelberg wordt een steeds bekendere Nederlander. Zijn vrouw vindt dat maar niets. Zij prefereert anonimiteit boven alles. Want over wie bekend is hebben mensen een mening. “En niet altijd even positief,” deelt Arno deze week in Weekend.

De afgelopen jaren is Arno Kantelberg steeds meer op televisie te zien. Dat bevalt hem prima, al ziet zijn vrouw Janice dat anders. “Als ze eerlijk antwoord zou moeten geven, zou ze zeggen: “Liever niet.” Als je op tv komt, hebben mensen een mening over je. En niet altijd even positief.”

Anoniem

Dat mensen nu een mening over haar man hebben, vindt Janice best lastig, weet Arno. “Dat is natuurlijk niet leuk. Voor Janice kan het ook niet anoniem genoeg zijn, ze blijft er verre van.”

Te oud

Maar Arno’s ster is, sinds hij lifestyledeskundige is bij RTL Boulevard, rijzende en hij wordt voor veel programma’s gevraagd. Is het niet bang dat het op enig moment te veel wordt? “Nee, ik zou willen dat ik zo strategisch over mijn carrière nadacht. Ik heb dat nooit gedaan en ik ben ook te oud om daar heel ingewikkeld over te gaan doen.”

Foto: ANP