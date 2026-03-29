Column: Is Mette-Marits sprookje te redden?

Tekst: Rick Evers

Het verhaal van Haakon en Mette-Marit begon als een modern sprookje. Alsof de Noorse kroonprins het jonge burgermeisje redde, samen met haar zoontje dat al genoeg had meegemaakt. Mette-Marit voedde de kleine blonde Marius in haar eentje op, voor ze Haakon leerde kennen. Rond hun verloving eind 2000 en de aanloop naar het huwelijk kreeg Mette-Marit al te maken met bakken kritiek. In tranen vertelde ze op tv hoe ze grenzen had overschreden, te veel feestte en drugs had gebruikt. Het volk ontdooide en gunde hen een gelukkig huwelijk. Ook Marius werd opgenomen in het gezin en koning Harald en koningin Sonja beschouwden hem als hun eigen kleinzoon. Eind goed, al goed? Tot dan.

Maar het lang en gelukkig bleef uit. Alsof een andere schrijver het verhaal voortzette, met alle geesten uit het verleden. In de tussentijd kreeg Mette-Marit te maken met een slopende longziekte, ging de zus van Haakon trouwen met ’de sekssjamaan’, ging de broze koning Harald ziekenhuis in en uit en werd Mette-Marits zoon Marius van zijn bed gelicht om voor de rechter te verklaren over tientallen misdrijven. En toen kwam de hele mailcorrespondentie van Mette-Marit uit het Epstein-dossier boven water. Mailtjes van de kroonprinses, verstuurd vanaf haar paleismail, naar de toen al voor zedendelicten veroordeelde zakenman. Na weken stilte gaf ze een interview, in de hoop voor opheldering te kunnen zorgen.

Goede doelen keerden Mette-Marit al de rug toe. Met de kroonprins naast zich zat ze twintig minuten voor de camera. Maar maakten die twintig minuten de weg vrij voor de komende twintig jaar, of maakten ze de voorbije twintig weken stilte alleen maar erger? Want wat bedoelde Mette toen ze Epstein mailde dat het er niet best uitzag toen ze hem googelde? ’Eerlijk gezegd kan ik uw vraag niet beantwoorden, omdat ik het niet meer herinner.’ De prinses vertelde over hoe ze via een goede vriend werd geïntroduceerd bij Epstein. Namen geeft ze niet. ’Ik praat niet over andere mensen’, zegt ze. Wel was er een situatie in Epsteins huis in Palm Beach waar ze gratis mocht verblijven, waardoor ze zich genoodzaakt voelde Haakon te bellen.

’Ik voelde me zo onveilig,’ zegt ze. ’Hij was manipulatief en gebruikte het feit van onze gemeenschappelijke vriend, die ik vertrouwde.’ Als het gaat over de trouwerij van groothertog Guillaume van Luxemburg, blokkeert Mette-Marit. In een mailtje aan Epstein op de dag na dat huwelijk schrijft ze hoe saai de dag was. Maar ze wil geen details geven. ’Het is een gevoelige situatie voor me’, zegt Mette-Marit. ’Een van de moeilijkste dingen voor me om mee om te gaan.’ Ze zegt het achteraf met hen te hebben besproken, maar ze noemt geen namen. De presentator herinnert haar eraan dat het gaat om het Luxemburgse huwelijk. Haakon en Mette-Marit lachen. ’Ik wil niet zo persoonlijk gaan als u wilt. Ik wil niet meer beantwoorden dan dit.’ Ze lacht ook als de presentator een mailtje van haarzelf aan Epstein opleest: ’Parijs is goed voor overspel.’ Niks geks, vindt ze zelf, ’grappen onder vrienden.’

Over de foto die opdook van Mette in het huis van Epstein: ’Daar wil ik niet op reageren.’ Onbedoeld lijkt het interview op eenzelfde manier uit te werken als toen prins Andrew de BBC uitnodigde in Buckingham Palace om over Jeffrey Epstein te praten. Wrijven in een vlek, maar echte antwoorden of verantwoordelijkheid nemen blijft uit. De Noren zijn trots en staan achter hun monarchie, maar bijna de helft vindt na dit interview dat Mette-Marit geen koningin zou moeten worden. Het sprookje van Haakon en Mette-Marit werd ooit gered door openheid. De vraag is nu of het in stand kan blijven zonder diezelfde openheid, óf dat dit hoofdstuk het begin is van een heel ander einde.

