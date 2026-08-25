Tina Nijkamp verbaasd over Eurovisie Songfestival-besluit AVROTROS: ‘Wees dan consequent’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tina Nijkamp reageert verbaasd op het besluit van AVROTROS om ook in 2027 niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival.

AVROTROS heeft besloten weg te blijven omdat het evenement volgens de omroep niet langer neutraal is, nu een van de deelnemende landen nog altijd betrokken is bij een grootschalig militair conflict. Tina Nijkamp had op basis van de geruchten een andere uitkomst verwacht. Ze denkt bovendien dat dit niet automatisch betekent dat Nederland volgend jaar ontbreekt tijdens het Eurovisie Songfestival.

Tina ziet kansen voor NOS en NTR

‘Dat betekent toch wel heel veel. Bijvoorbeeld dat de NOS en NTR nu denk ik dat Songfestival gaan organiseren’, concludeert Tina. Omdat NTR vorig jaar eveneens verslag deed, acht ze die omroep de grootste kanshebber, terwijl Omroep MAX heeft aangegeven geen interesse te hebben in de organisatie. ‘Ik denk dus wel dat we meegaan naar het Eurovisie Songfestival. Die kans lijkt me heel, heel, heel groot. Ik denk misschien wel dat Davina Michelle (…) mee gaat doen. Dat hoop ik in ieder geval.’

Kritiek op standpunt AVROTROS

Dat AVROTROS met het besluit een politiek standpunt inneemt, vindt Tina opmerkelijk. ‘Het Eurovisie Songfestival is een cultureel evenement, bedoeld om juist landen ook te verbinden. Om iedereen te verbinden. Voor de AVROTROS is natuurlijk de vraag: is het aan een omroep om zo’n politiek statement te hebben? Zij vinden in ieder geval van wel. Maar opvallend is het wel dat ze zeggen: nu is er een militair conflict, maar eigenlijk al die decennia dat het Songfestival bestaat, waren er militaire conflicten bij deelnemende landen. Dat is niet nu voor het eerst voorgekomen.’ Ook wijst ze erop dat AVROTROS haar heeft laten weten wel door te gaan met het Junior Songfestival, waaraan Israël niet meedoet maar dat door dezelfde organisatie wordt georganiseerd. ‘Dat vind ik ook raar, dan denk ik: wees dan consequent.’ Volgens Tina had AVROTROS het besluit daarnaast eerder kunnen nemen, al besluit ze: ‘het is aan hen’.