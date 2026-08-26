Karin Bloemen komt in actie na eigen misbruikverleden: ‘De hulpvraag is zó groot’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Karin Bloemen (66) wil haar jarenlange inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik een vaste vorm geven. De zangeres werkt aan de Karin Bloemen Stichting, een plek waar slachtoffers steun moeten kunnen krijgen zonder dat er direct stappen worden gezet waar zij niet achter staan.

Het idee voor de stichting speelt volgens Karin Bloemen al ongeveer tien jaar, maar kreeg extra betekenis na het verschijnen van haar boek Mijn ware verhaal in 2019. Daarin schreef ze over haar jeugd en het seksueel misbruik door haar stiefvader. De vele reacties van mensen die zichzelf in haar verhaal herkenden, maakten voor haar duidelijk hoeveel behoefte er is aan passende hulp.

‘Dit moeten we organiseren’

‘Eigenlijk leeft het idee voor de stichting die ik wil oprichten al een jaar of tien’, vertelt Karin. In de afgelopen jaren hielp ze mensen al persoonlijk door vragen te beantwoorden, hen door te verwijzen en mee te gaan naar onder meer therapeuten en advocaten. Samen met danseres en danslerares Suzanne Kranenburg begeleidde ze bovendien vier leerlingen van een kunstacademie. ‘Dat ging zo goed dat we dachten: dit moeten we organiseren.’ Volgens Karin blijkt uit de verhalen die zij hoort hoe groot de nood is. ‘Soms hoorde ik dat iemand maar tien behandelingen voor een psycholoog vergoed krijgt. Bij het eerste gesprek werd dan gezegd: “We hebben tien keer, dus laten we het maar niet over je jeugd hebben, want daar hebben we geen tijd voor.” Dan denk ik: pardon? De hulpvraag is zó groot.’

Veilige plek voor slachtoffers

Met de stichting wil Karin vooral een omgeving creëren waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen en zelf bepalen wat de volgende stap wordt. ‘Ik wil dat mensen naar een veilige plek kunnen, een plek waar niets gebeurt wat zij niet willen.’ Daarbij denkt ze aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen en therapeuten en aan toegankelijk juridisch advies. Ook mensen in de omgeving van slachtoffers wil Karin bewuster maken van hun verantwoordelijkheid. Voorlichting op jonge leeftijd vindt ze eveneens belangrijk, zodat kinderen eerder kunnen herkennen hoe manipulatie en het verleggen van grenzen werken.

Karin zet bekendheid in voor haar doel

Waar Karin vroeger vreesde dat haar eigen misbruikverleden haar carrière zou gaan bepalen, wil ze haar bekendheid nu bewust inzetten om anderen te helpen. ‘Nu denk ik juist: als mensen weten dat ik ben misbruikt en dat ik misschien kan helpen, is dat een voordeel.’ Ze zamelt onder meer na haar shows geld in via een QR-code en blijft geregeld in de foyer om aandacht te vragen voor haar initiatief. De stichting bevindt zich nog in de oprichtingsfase: er wordt gewerkt aan een website, fondsenwerving en een speciale therapievorm. Karin benadrukt ondertussen hoe belangrijk het volgens haar is om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. ‘Maar de schaamte hoort niet bij het slachtoffer. De schaamte hoort bij de dader.’ Haar doel blijft helder: ‘Ik ben geen therapeut, geen behandelaar en ik kan niet alles oplossen. Maar ik kan wel naast iemand staan en zeggen: ik zie je, ik hoor je, ik ken dit gevoel. En soms is dat het begin van de weg terug.’