Dít zijn de startdatum en locatie van het tweede streamingseizoen van Wie is de mol?

Tekst: Ruth Smeets

Wie is de Mol? keert terug met een tweede seizoen dat alleen op NPO Start te zien is. Deze keer reizen onbekende Nederlanders af naar Kroatië, waar zij proberen te ontdekken wie van hen de boel saboteert. AVROTROS heeft inmiddels de eerste beelden van de nieuwe reeks gedeeld.

Hila Noorzai presenteert ook deze streamingeditie van Wie is de Mol?. In de beelden zijn voor het eerst enkele deelnemers te zien en wordt duidelijk dat de mol mogelijk een grotere rol krijgt dan voorheen. Het extra seizoen is vanaf 9 oktober te zien bij NPO Start.

Nieuwe omgeving voor de mol

Kroatië vormt dit seizoen het decor van het spel. AVROTROS spreekt van een groep onbekende Nederlanders die aan een bijzondere zoektocht begint, terwijl één van hen in het geheim een ander doel heeft. Volgens Hila Noorzai kan de mol dit keer bovendien extra veel invloed uitoefenen. ‘Met dit keer misschien wel meer invloed dan ooit’, zegt ze in de video. Dat moet ervoor zorgen dat het vertrouwen tussen de kandidaten al vroeg onder druk komt te staan.

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Start in Split

De kandidaten beginnen hun avontuur in de historische havenstad Split. Een ontspannen kennismaking met de stad verandert al snel wanneer de eerste opdracht zich aandient. In een theater moeten de deelnemers bewijzen hoe aandachtig zij hun eerste dag in Kroatië hebben beleefd. Daarbij worden ze meteen gedwongen keuzes te maken over wie ze wel en niet vertrouwen. Ook zijn er vanaf het begin jokers en geld voor de pot te verdienen.

Twee afleveringen van Wie is de Mol? bij de aftrap

De streamingvariant van Wie is de Mol? verscheen voor het eerst in 2024. Toen reisden tien onbekende Nederlanders naar Oman. Zij verkeerden aanvankelijk in de veronderstelling dat ze meededen aan het programma The Game, voordat duidelijk werd dat het ging om Wie is de Mol? De nieuwe reeks telt acht afleveringen. Op 9 oktober komen direct twee afleveringen online op NPO Start. Vervolgens verschijnt er iedere week een nieuwe aflevering.