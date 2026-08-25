Muzieklegende Dolly Parton (80) overleden

Tekst: Menno Smit

Droevig nieuws uit de muziekwereld. De Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte het verdrietige nieuws eerder deze avond bekend via haar sociale media. Met het overlijden van Dolly verliest de wereld een van de grootste artiesten aller tijden.

Videoboodschap

Het overlijden van Dolly Parton is eerder deze avond bekendgemaakt door haar neef Bryan Seaver. Hij stond meer dan twintig jaar aan het hoofd van haar beveiliging en deelde het verdrietige nieuws in een videoboodschap. Dolly had haar neef jaren geleden al gevraagd om na haar overlijden met deze boodschap naar buiten te komen. Over de oorzaak van het overlijden zegt de neef van Dolly niets, wel dat ze ‘in vrede’ is heengegaan. De laatste tijd kampte Dolly met verschillende gezondheidsproblemen. Zo kreeg de countryzangeres te maken met een niersteen en moest ze vanwege haar gezondheid meerdere geplande optredens uitstellen of afzeggen. Haar zus Freida vroeg fans vorig jaar zelfs om voor Dolly te bidden. Het overlijden komt na een verdrietige periode in Dolly’s leven. In maart 2025 overleed haar man Carl Dean op 82-jarige leeftijd. De twee waren bijna zestig jaar getrouwd. Dolly bracht daarna als eerbetoon aan haar grote liefde het nummer ’If You Hadn’t Been There’ uit.

Van arm meisje tot wereldster

Dolly groeide op in een arm gezin in Tennessee en begon al op jonge leeftijd met zingen. Op haar elfde schreef ze samen met haar oom Bill Owens het nummer ’Puppy Love’, dat ze op haar dertiende opnam. Op diezelfde leeftijd stond ze voor het eerst op het beroemde podium van de Grand Ole Opry in Nashville. Haar grote doorbraak volgde jaren later. Met nummers als ’Jolene’, ’I Will Always Love You’, ’9 to 5’ en ’Coat of Many Colors’ groeide Dolly uit tot een wereldster. ’I Will Always Love You’ kreeg jaren later een tweede leven toen Whitney Houston er een wereldhit mee scoorde.

De tekst gaat verder onder de video waarin haar neef het overlijden van Dolly Parton bekendmaakt.

Elf Grammy’s

Dolly verkocht gedurende haar carrière wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden nummers. Maar ze was veel meer dan alleen zangeres. In 1980 maakte ze haar filmdebuut in ’9 to 5’, naast Jane Fonda en Lily Tomlin. Het gelijknamige nummer werd een enorme hit en leverde haar twee Grammy Awards op. In totaal won Dolly tijdens haar lange carrière elf Grammy’s. Maar liefst 26 van haar nummers bereikten de eerste plaats van de Amerikaanse countryhitlijst.

Dollywood

Ook buiten de showbizz maakte Dolly naam. Zo was ze mede-eigenaar van het naar haar vernoemde pretpark Dollywood en zette ze zich jarenlang in voor goede doelen. Met haar Imagination Library zorgde ze ervoor dat miljoenen kinderen gratis boeken kregen. Tot op hoge leeftijd bleef Dolly muziek maken. In 2025 werkte ze nog samen met Sabrina Carpenter aan een nieuwe versie van Carpenters hit ’Please Please Please’.

Video: TALPA