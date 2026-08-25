Prins William, prinses Catherine, prins George, prinses Charlotte en prins Louis Getty Images

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Alles over Adelaide cottage, het voormalige huis van prins William en prinses Catherine

Tekst: Ruth Smeets

25/08/2026

Jarenlang was Adelaide Cottage de thuisbasis van prins William en prinses Catherine. Het koninklijke gezin woonde er vanaf de zomer van 2022, nadat ze Kensington Palace in Londen hadden verlaten.

Adelaide cottage staat in Windsor Great Park, vlak bij Windsor Castle. Hoewel het huis uiteindelijk een gezinswoning werd, was het oorspronkelijk bedoeld als tijdelijk buitenverblijf voor de koninklijke familie.

Prins William, prinses Catherine, prins George, prinses Charlotte en prins Louis Getty Images
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Een huis met een lange koninklijke geschiedenis

Adelaide Cottage dateert uit 1831 en werd ontworpen door architect Sir Jeffry Wyatville. Koning Willem IV liet een bestaand wachtershuisje ombouwen tot zomerverblijf voor zijn vrouw, koningin Adelaide. Het huis kreeg vervolgens haar naam. Rondom de woning werd een tuin aangelegd met onder meer rozen en struiken. Ook koningin Victoria kwam graag op het landgoed en bezocht het huis geregeld voor ontbijt of thee. Haar hond Dash werd er later begraven. Op diens graf staat onder meer: ‘Zijn genegenheid was zonder egoïsme, zijn speelsheid zonder kwaadaardigheid, zijn trouw zonder bedrog.’

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Een huis met een lange koninklijke geschiedenis

Adelaide Cottage dateert uit 1831 en werd ontworpen door architect Sir Jeffry Wyatville. Koning Willem IV liet een bestaand wachtershuisje ombouwen tot zomerverblijf voor zijn vrouw, koningin Adelaide. Het huis kreeg vervolgens haar naam. Rondom de woning werd een tuin aangelegd met onder meer rozen en struiken. Ook koningin Victoria kwam graag op het landgoed en bezocht het huis geregeld voor ontbijt of thee. Haar hond Dash werd er later begraven. Op diens graf staat onder meer: ‘Zijn genegenheid was zonder egoïsme, zijn speelsheid zonder kwaadaardigheid, zijn trouw zonder bedrog.’

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Bekijk ook:

Een huis met een lange koninklijke geschiedenis

Adelaide Cottage dateert uit 1831 en werd ontworpen door architect Sir Jeffry Wyatville. Koning Willem IV liet een bestaand wachtershuisje ombouwen tot zomerverblijf voor zijn vrouw, koningin Adelaide. Het huis kreeg vervolgens haar naam. Rondom de woning werd een tuin aangelegd met onder meer rozen en struiken. Ook koningin Victoria kwam graag op het landgoed en bezocht het huis geregeld voor ontbijt of thee. Haar hond Dash werd er later begraven. Op diens graf staat onder meer: ‘Zijn genegenheid was zonder egoïsme, zijn speelsheid zonder kwaadaardigheid, zijn trouw zonder bedrog.’

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